В Роскачесве рассказали, как выбрать рыбные консервы

Свежая или замороженная?

"Использовалась свежая рыба, если завод находится рядом с местом добычи, а возможно, даже на плавбазе, в море. Рыба замороженная – если она прошла определенный путь после вылова, хранения и доставки к месту производства, расположенному далеко от мест добычи. Конечно, продукция из свежего сырья – более сочная и ароматная", - говорится на официальном сайте ведомства.

Дата изготовления

"Существуют установленные периоды вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль – октябрь). Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья.

Сезонность вылова рыбы, конечно, может оказывать влияние на вкусовые качества консервов. В течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития. Это естественным образом отражается на составе мышечной ткани (например, содержании жира, белка), что влияет на вкус продуктов, приготовленных из рыбы".