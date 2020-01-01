В Роскачесве рассказали, как выбрать рыбные консервы
Отсутствие дефектов банки - не единственный критерий, по которому следует выбирать рыбные консервы. Специалисты Роскачесва рассказывает, на что еще обратить внимание при покупке.
Свежая или замороженная?
"Использовалась свежая рыба, если завод находится рядом с местом добычи, а возможно, даже на плавбазе, в море. Рыба замороженная – если она прошла определенный путь после вылова, хранения и доставки к месту производства, расположенному далеко от мест добычи. Конечно, продукция из свежего сырья – более сочная и ароматная", - говорится на официальном сайте ведомства.
Поэтому важен адрес изготовления - чем ближе к место добычи, тем меньше шансов, что рыба была заморожена до консервирования.
Дата изготовленияДата изготовления укажет не только на свежесть, но и на сезон улова.
"Существуют установленные периоды вылова промысловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб (июль – октябрь). Это своего рода гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья.
Сезонность вылова рыбы, конечно, может оказывать влияние на вкусовые качества консервов. В течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития. Это естественным образом отражается на составе мышечной ткани (например, содержании жира, белка), что влияет на вкус продуктов, приготовленных из рыбы".
Сезонность вылова рыбы, конечно, может оказывать влияние на вкусовые качества консервов. В течение года у рыбы меняется питание, условия обитания, фазы развития. Это естественным образом отражается на составе мышечной ткани (например, содержании жира, белка), что влияет на вкус продуктов, приготовленных из рыбы".
Кроме того, специалисты Роскачесва напомнили, что ни в коем случаем случае нельзя употреблять в пищу вздутые банки и банки с подтеками - это опасно для жизни и здоровья.
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