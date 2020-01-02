5 плюсов для здоровья, которые дает отказ от алкоголя даже на время
Отказ от употребления алкоголя даже на некоторое время дает организму огромную выгоду, об этом пишет портал the HealthSite.com. В частности, это уменьшает содержание жира в печени и уровень глюкозы в крови, позволяет ускорить метаболизм, а также имеет другие плюсы для здоровья.
Недавно журнал New Scientist опубликовал данные исследования, проведенного британскими специалистами из больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. Исследователи наблюдали за группой из 14 человек, полностью отказавшихся от алкоголя в течение одного месяца. Как оказалось, даже этот временный отказ от спиртного дает выраженный оздоровительный эффект: так, жир в печени участников снизился почти на 20 процентов, а уровень глюкозы в крови - на 16 процентов.
Но на этом, отмечает портал, преимущества отказа от употребления алкоголя для здоровья не заканчиваются.
Полезно для похудения. У человека, который пьет спиртное, замедляется метаболизм, что может приводить к набору веса. Кроме того, алкоголь сам по себе достаточно калорийный и дополнительно способствует прибавке килограммов. Отказ от него избавляет от опасных факторов, связанных с ростом веса, и помогает нормализовать вес.
Улучшает сон. Согласно заключению специалистов Центра исследований сна, алкоголь лишает человека хорошего сна. Его употребление способно нарушить две самые важные части - фазу медленного сна, которая важна расслабления и отдыха, а также фазу быстрого сна, помогающей нам учиться и все хорошо помнить.
Дает косметические преимущества. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, это увеличивает поток крови. В результате кожа лица краснеет и выглядит опухшим. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание, что может высушить кожу, разрушает омолаживающий ее белок коллаген, замедляет обновление клеток. Отказ от спиртного – один из способов замедлить старение.
Снижает риск рака молочной железы. Потребление алкоголя является вторым по значимости фактором, влияющим на возникновение такого заболевания, как рак груди, после ожирения. Избегание любых спиртных напитков даже на некоторое время значительно снижает риск этого вида рака, подчеркивают эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лекарства категорически не должны сочетаться с алкоголем.
Оставить комментарий