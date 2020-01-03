Средиземноморская диета защищает от отказа донорского органа после пересадки почки
Треть пациентов с пересаженной почкой сталкиваются в течение 10 лет после операции с отказом донорского органа. Средиземноморская диета достаточно эффективно защищает от этого, снижая риск подобного отказа на 30%.
Ученые Гронингенского университета (Нидерланды) констатируют: соблюдение средиземноморской диеты может помочь сохранить функцию почек тысячам пациентов, перенесших трансплантацию. Вывод об этом был сделан после пятилетнего наблюдения за 632 пациентами, которые прошли через пересадку почки, о чем сообщило издание Daily Mail.
За период наблюдений у 119 человек произошло заметное снижение функции почек. У 76 из этих добровольцев развилась почечная недостаточность. Исследователи оценили то, насколько тщательно участники придерживались средиземноморской диеты.
Данный тип питания подразумевает употребление большого количества фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и цельного зерна, а также умеренное потребление насыщенных жиров, сахара и красного мяса. Специалисты установили: если рацион людей соответствовал средиземноморской диете на семь баллов из десяти, их риск снижения функции почек был 29 процентов более низким, а риск почечной недостаточности - на 32% более низким по сравнению с теми, чье питание оценивалось на пять баллов из десяти.
Исследователи полагают, что средиземноморская диета дает организму много клетчатки и антиоксидантов, которые уменьшают воспаление, играющее ключевую роль в развитии почечных заболеваний. Показательно, что их работа - не первый случай, когда ученые обнаруживают пользу средиземноморской диеты для улучшения почечной функции. В 2013 году специалисты Колумбийского университета установили, что более низкое содержание животного белка в рационе снижает нагрузку на почки и способствует их оздоровлению.
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