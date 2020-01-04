Подсчитано, какое количество фруктов и овощей может продлевать жизнь

«Мы хотели выяснить, сколько фруктов и овощей нужно есть, чтобы получить максимальную защиту от болезней и преждевременной смерти. Наши результаты показывают, что, хотя пять порций фруктов и овощей - это хорошо, десять в день - еще лучше», - высказались специалисты.

Британские исследователи выполнили мета-анализ исследований о влиянии питания на продолжительность жизни, включавших данные двух миллионов человек. В результате они пришли к выводу о том, что ежегодно почти 7,8 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире можно было бы предотвратить, если бы люди регулярно съедали 10 порций или 800 граммов фруктов и овощей.Напомним, что ВОЗ рекомендует употреблять по пять порций овощей и фруктов каждый день. Авторы нового исследования отмечают, что эти рекомендации уже можно считать устаревшими. В пользу их мнения говорят результаты анализа 43 000 случаев сердечных заболеваний, 47 000 случаев инсульта, 81 000 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 112 000 случаев рака и 94 000 случаев смерти.Они подсчитали, что потребление 10 порций фруктов и овощей в день ассоциировались со снижением риска сердечных заболеваний на 24 процента, со снижением риска инсульта - на 33 процента, со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний - на 28 процентов, со снижением риска рака - на 13 процентов и со снижением риска преждевременной смерти - на 31 процент.Впрочем, как следует из отчета ученых, даже ежедневное потребление 200 граммов овощей и фруктов в день обеспечивает человеку мощную поддержку здоровью. Результаты показали, что это количество связано с уменьшением риска сердечных заболеваний на 16 процентов, снижением риска инсульта на 18 процентов и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13 процентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему специалисты советуют чаще есть баклажаны