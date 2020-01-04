Защищают от рака, диабета и болезней сердца: специалисты советуют чаще есть баклажаны

«Этот скромный овощ с низким содержанием калорий и входящий в средиземноморскую диету, может быть столь же питательным, как и куриное яйцо. Баклажаны содержат значительное количество клетчатки, витаминов и минералов, и существует несколько невероятных причин, почему мы все должны начать добавлять баклажаны в свое питание», - приводится на портале их мнение.

Баклажаны наполнены питательными веществами и антиоксидантами, которые связаны с различными преимуществами для здоровья. Специалисты в области питания советуют включать баклажаны в свой рацион в новом году, пишет портал Timesnownews.com.Полезны для снижения холестерина в крови. Исследование, проведенное в 2014 году на грызунах, показало, что хлорогеновая кислота, основной антиоксидант в баклажанах, может снижать липопротеины низкой плотности или «плохой» холестерин, а также уменьшать риск неалкогольной жировой болезни печени.Оздоровляют сердце. Употребление баклажанов снижает риск сердечных заболеваний благодаря высокому содержанию в них клетчатки, витамина С, калия, витамина В6 и других антиоксидантов. В частности, при этом снижается уровень вредного холестерина и триглицеридов - двух маркеров крови, наличествующих при высокой вероятности сердечных заболеваний.Защищают от развития диабета. Баклажаны богаты клетчаткой и полифенолами, которые могут помочь в снижении уровня сахара в крови за счет своей способности повышать секрецию инсулина.Оказывают противораковое действие. Баклажаны могут помочь защититься от возникновения опухолей благодаря наличию нескольких соединений с противораковыми свойствами, включая соласодин рамнозилгликозиды (SRG). Некоторые исследования на животных показали, что SRG может останавливать рост раковых клеток и снижать риск рецидива некоторых видов рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что куркума помогает уничтожать раковые опухоли.