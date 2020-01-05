Эксперты утверждают, что утренняя и вечерняя тренировка отличаются по сжиганию калорий

Особенности исследования

«Исходя из этого, мы не можем с уверенностью сказать, что лучше, тренироваться утром или заниматься вечером. На данный момент, мы можем только заключить, что эффекты этих двух, кажется, отличаются, и мы, конечно, должны сделать больше работы, чтобы определить потенциальные механизмы для полезных эффектов тренировки, выполняемой в эти два момента времени. Мы стремимся распространить эти исследования на людей, чтобы определить, можно ли использовать упражнение по времени в качестве стратегии лечения людей с метаболическими заболеваниями», - объясняет один из авторов исследования Джонас Т. Трибак (Jonas T. Treebak).