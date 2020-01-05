Эксперты утверждают, что утренняя и вечерняя тренировка отличаются по сжиганию калорий
Многие люди не думают о разнице между утренней тренировкой и вечерней тренировкой. Тем не менее, последние исследования показывают, что эффект от упражнений может отличаться в зависимости от времени дня, когда оно выполняется.
Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что как время суток, так и циркадные ритмы могут влиять на то, как аэробные упражнения влияют на обмен веществ. Утренняя зарядка увеличивает способность мышечных клеток усваивать сахар и жир, а вечерняя тренировка позволяет повысить общий обмен веществ в течение более длительного периода времени.
Особенности исследованияЧтобы проверить разницу влияния времени упражнений, ученые провели тренировку у мышей в начале и в конце дня. После этого они изучили влияние тренировок на мышечные клетки. Наиболее заметным открытием является белок под названием фактор 1-альфа, индуцируемый гипоксией (HIF1-альфа), который играет роль в реакции клеток млекопитающих на уровень кислорода. Исследователи отметили, что этот белок избирательно активируется при физической нагрузке в зависимости от времени суток. Это приводит к истощению углеводов, использованию альтернативных источников энергии и даже адаптации системных затрат энергии.
«Исходя из этого, мы не можем с уверенностью сказать, что лучше, тренироваться утром или заниматься вечером. На данный момент, мы можем только заключить, что эффекты этих двух, кажется, отличаются, и мы, конечно, должны сделать больше работы, чтобы определить потенциальные механизмы для полезных эффектов тренировки, выполняемой в эти два момента времени. Мы стремимся распространить эти исследования на людей, чтобы определить, можно ли использовать упражнение по времени в качестве стратегии лечения людей с метаболическими заболеваниями», - объясняет один из авторов исследования Джонас Т. Трибак (Jonas T. Treebak).
Независимо от того, в какое время дня вы решите заняться спортом, физические упражнения могут принести много пользы для здоровья, если вы будете выполнять их регулярно.
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