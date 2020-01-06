Пейте зеленый чай, чтобы улучшить здоровье глаз и снизить риск глаукомы
Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале офтальмологии, употребление хотя бы одной чашки чая в день может снизить риск развития глаукомы.
Кроме того, в исследовании, проводимом учеными из Калифорнийского университета, участвовали добровольцы, которые употребляли чай хотя бы раз в день. Результаты показали, что у любителей чая на 74% меньше шансов заболеть глаукомой. Причем удивительно, что речь шла только о горячем чае: те кто пил чай со льдом, не имели такого преимущества. Ученые пока не могут дать ответ на вопрос о связи между горячим зеленым чаем и глаукомой.
Преимущества чая
- Он содержит биологически активные вещества. Некоторые из них включают полифенолы, такие как флавоноиды и катехины, которые являются мощными антиоксидантами. Эти питательные вещества помогают уменьшить количество вредных свободных радикалов в нашем организме, а также защищают наши клетки и молекулы от повреждений.
- Он может улучшить работу мозга. Чай содержит только необходимое количество кофеина, который добавляет бодрости, но не заставляя вас нервничать. Зеленый чай также содержит аминокислоту L-теанин, которая может увеличить дофамин и выработку альфа-волн в мозге. Альфа-волны делают нас спокойнее.
- Он увеличивает сжигание жира и физическую работоспособность. Зеленый чай увеличивает обмен веществ и кратковременное сжигание жира.
- Он содержит антиоксиданты, которые могут снизить риск некоторых видов рака. Они борются с развивающимися раковыми клетками, особенно молочной железы, простаты и кишечника.
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