Груша: 4 функции, благодаря которым этот фрукт укрепит здоровье
Этот фрукт не только сладкий и вкусный, он также предлагает серьезные питательные преимущества. Груши могут помочь в регулировании веса, улучшить пищеварение, снизить риск развития диабета 2 типа.
Груши содержат много витаминов и минераловГруша является хорошим источником витамина С. Она также содержит калий, витамин К, медь, магний и витамины группы В. Кроме того, это отличный источник клетчатки, которая помогает поддерживать регулярную работу желудочно-кишечного тракта.
Помогут снизить риск развития диабета 2 типаСчитается, что яблоки и груши особенно полезны для снижения риска диабета из-за высокого содержания клетчатки, которая, как известно, способствует снижению уровня сахара в крови. Исследование, опубликованное в 2017 году, подтверждает это, обнаружив снижение риска развития диабета 2 типа на 18% среди людей, которые сообщили, что едят больше всего яблок и груш. Согласно исследованию, для каждой груши, которую вы употребляете в неделю, риск развития диабета снижается примерно на 3%.
Груши дают полезные фитонутриентыГруши содержат фитонутриенты или флавоноиды. Известно, что эти соединения помогают поддерживать воспаление на низком уровне путем нейтрализации свободных радикалов, которые могут вызвать повреждение клеток, что, в свою очередь, может привести к хроническим заболеваниям, таким как сердечные заболевания и рак. Свободные радикалы также связаны с преждевременным старением.
Они помогают с контролем весаСредняя груша содержит всего 100 калорий, а клетчатка помогает подавить аппетит, чтобы вы дольше чувствовали себя сытыми.
"В 12-недельном исследовании женщины были разделены на три группы. Одна группа добавила три яблока в свой ежедневный рацион, вторая группа добавила три груши, а третья добавила три овсяных печенья с низким содержанием жира. Исследование показало, что женщины, которые потребляли яблоки или груши, потеряли почти два фунта за 12 недель - без внесения других изменений в рацион", - пишет издание Helth.
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