Одна минута упражнения «планка» в день может сделать тело более подтянутым

«Такое упражнение как «планка» тонизирует все части тела, от плеч и рук до ягодичных мышц и подколенных сухожилий. Поскольку задействуются все мышцы тела, это со временем может помочь сделать их более сильными и более упругими, придавая вашему телу действительно красивый, точеный и подтянутый вид. Данное упражнение также может помочь вам получить хороший пресс, если вы к нему стремитесь», - приводится на портале экспертное мнение.

Многие люди дают себе с началом нового года заняться своей физической формой, похудеть. Но в будничной рутине и суете работающему, семейному человеку очень непростой найти возможность регулярно заниматься спортом. В этом случае может прийти на помощь упражнение «планка». Данное упражнение вряд ли обеспечит ощутимую потерю веса, но в то же время оно помогает подтянуть мышцы, позволяет телу не выглядеть рыхлым.При выполнении «планки» необходимо имитировать своим телом доску, ровно лежащую на опорах. Тело не должно провисать в области живота и поясницы или приподниматься в ягодицах, для удержания его в ровном положении необходимо использовать основные мышцы. Находясь в «планке», нужно смотреть прямо, дышать спокойно и ровно.На первый взгляд, выполнять данное упражнение не трудно. Но для людей неподготовленных и неспортивных одна минута удержания «планки» вполне способна оказаться непосильной задачей. Поэтому для первого раза можно ориентироваться на менее продолжительную нагрузку – например, нацеливаться на выполнение 30-секундной «планки». Затем время упражнения можно увеличить до 45 секунд и до минуты.Ранее портал MedikForum.ru писал о простом изменении в образе жизни , которое помогает потерять жир на животе.