Можно ли похудеть во сне? Да, если сон правильный
Во сне мы также тратим калории, но успешность "похудения во сне" зависит от того, насколько сон качественный. Эксперты рассказали, как нужно спать, чтобы сжигать калории.
"Исследования показали, что наиболее сильный расход энергии во время сна, а значит, и сжигание калорий, происходит в быстрые фазы, т.е. когда глаза, прикрытые веками, достаточно активно двигаются. Ведь в такой промежуток времени идет крайне бодрая работа мозга, и он требует глюкозы. В это время также повышаются сердцебиение и кровяное давление", - пишет издание АиФ.
Во время сна тело занято "латанием дыр": например, если вы тренировались днем, ночью оно будут пытаться восстановить мышечную ткань. Если вы где поранились или ударились - энергия будет направлена на восстановление целости поврежденных тканей. Поэтому так важен полноценный сон во время похудения. Если вы будете спать недостаточно, ваше тело не успеет восстановится и усилия в спортзале будут потрачены впустую.
Сколько калорий мы тратим во время сна?За час сна, человек весом 60 кг, сжигает примерно 38 ккал. Расход также зависит от от фазы сна.
"Если постоянно появляется чувство усталости, разбитости, перманентного голода и т. д., стоит подумать о том, насколько правильно и качественно вы спите. При имеющихся нарушениях стоит показаться врачу, чтобы устранить проблему. Иначе вы не только не будете худеть во сне, но и получите более серьезные расстройства здоровья. А это пагубно скажется на качестве жизни в целом и приведет к негативным реакциям и осложнениям".
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