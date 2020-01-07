5 диет, которые "вышли из моды"

Прерывистый пост

«Нет хороших исследований, показывающих, что такое небольшое количество приемов пищи может положительно повлиять на здоровье», - говорит Эбби Лангер, доктор медицинских наук.

Змеиная диета

«Змеиная диета включает в себя чрезвычайный пост, и создатель, который не является квалифицированным медицинским работником, распространяет неверную информацию. Например, представление о том, что тучным людям нужна только соленая вода для удовлетворения их потребностей, потому что жировые запасы обеспечивают все необходимое питание».

Безуглеводная диета

«Наш мозг и наши мышцы не могут функционировать оптимально без глюкозы», - говорит Лангер.

Безгютеновые диеты

"Исключение целых групп продуктов питания - это не лучший выбор, если только вы не обязаны делать это по медицинским показаниям".