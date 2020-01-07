5 диет, которые "вышли из моды"
По словам диетологов, в 2019 году 4 тенденции в рационе питания останутся позади. Они рекомендуют оставить их в прошлом, и переключится на здоровое сбалансированное питание.
Прерывистый постПрактика ограничения вашего питания определенными часами дня, привлекла огромное внимание в этом году. Но прерывистый пост не совсем практичный план, и даже может быть опасным.
«Нет хороших исследований, показывающих, что такое небольшое количество приемов пищи может положительно повлиять на здоровье», - говорит Эбби Лангер, доктор медицинских наук.
Змеиная диета
«Змеиная диета включает в себя чрезвычайный пост, и создатель, который не является квалифицированным медицинским работником, распространяет неверную информацию. Например, представление о том, что тучным людям нужна только соленая вода для удовлетворения их потребностей, потому что жировые запасы обеспечивают все необходимое питание».
Безуглеводная диетаУглеводы являются основным источником топлива для нашего организма. И он может серьезно пострадать, если мы перестанем давать ему углеводы.
«Наш мозг и наши мышцы не могут функционировать оптимально без глюкозы», - говорит Лангер.
Диетолог надеется, что в 2020 году все узнают разницу между "углеводами, которые хороши для нас" - фрукты, овощи и цельное зерно, по сравнению с теми, которые вредны - белый хлеб или сладкие хлопья.
Безгютеновые диетыНекоторым людям, у кого непереносимость глютена или целиакия, очень важно избегать глютена из-за того, как их организм отрицательно реагирует на него. Но для тех, у кого нет медицинской необходимости удалять его из рациона, отказ от глютена не является хорошей идеей.
"Исключение целых групп продуктов питания - это не лучший выбор, если только вы не обязаны делать это по медицинским показаниям".
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