5 диет, которые "вышли из моды"

5 диет, которые "вышли из моды"

По словам диетологов, в 2019 году 4 тенденции в рационе питания останутся позади. Они рекомендуют оставить их в прошлом, и переключится на здоровое сбалансированное питание.

Прерывистый пост

Практика ограничения вашего питания определенными часами дня, привлекла огромное внимание в этом году. Но прерывистый пост не совсем практичный план, и даже может быть опасным.


«Нет хороших исследований, показывающих, что такое небольшое количество приемов пищи может положительно повлиять на здоровье», - говорит Эбби Лангер, доктор медицинских наук.

Змеиная диета

«Змеиная диета включает в себя чрезвычайный пост, и создатель, который не является квалифицированным медицинским работником, распространяет неверную информацию. Например, представление о том, что тучным людям нужна только соленая вода для удовлетворения их потребностей, потому что жировые запасы обеспечивают все необходимое питание».

Безуглеводная диета

Углеводы являются основным источником топлива для нашего организма. И он может серьезно пострадать, если мы перестанем давать ему углеводы.

«Наш мозг и наши мышцы не могут функционировать оптимально без глюкозы», - говорит Лангер.

Диетолог надеется, что в 2020 году все узнают разницу между "углеводами, которые хороши для нас" - фрукты, овощи и цельное зерно, по сравнению с теми, которые вредны - белый хлеб или сладкие хлопья.

Безгютеновые диеты

Некоторым людям, у кого непереносимость глютена или целиакия, очень важно избегать глютена из-за того, как их организм отрицательно реагирует на него. Но для тех, у кого нет медицинской необходимости удалять его из рациона, отказ от глютена не является хорошей идеей.

"Исключение целых групп продуктов питания - это не лучший выбор, если только вы не обязаны делать это по медицинским показаниям".

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