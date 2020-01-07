Помогают похудеть, улучшают гормональный фон и другие свойства семян льна
Неудивительно, что эти маленькие семена льна (которое является одним из старейших зерновых культур в мире!) получили статус "суперфуда" - они богаты белком, клетчаткой, полезными жирами и огромным количеством полезных микроэлементов.
Содержит Омега-3 жирные кислотыЛьняное семя содержит растительную омега-3 жирную кислоту - альфа-линоленовой кислотой, или ALA, которая связана с улучшением кровообращения и противовоспалительным действием.
Содержит антиоксидантыЛьняное семя является главным источником антиоксидантов, особенно полифенолов. Считается, что эти антиоксиданты защищают от болезней сердца и рака, а также от окислительного стресса, повреждающего клетки.
Много клетчаткиЛьняное семя содержит растворимую и нерастворимую клетчатку. Растворимая клетчатка помогает смягчить стул, поэтому она может проходить через желудочно-кишечный тракт и легче удаляться. Нерастворимая клетчатка помогает стимулировать пищеварительную систему, способствует регулярности опорожнения кишечника.
Помогает похудетьБольшая часть растворимой клетчатки в семенах льна в сочетании с водой образует гелеобразную консистенцию, которая замедляет опорожнение желудка. Это приводит к усилению чувства сытости и задерживает возвращение голода. Метаанализ 45 исследований показал, что потребление льняного семени (в частности, 30 г в день или около двух столовых ложек) привело к снижению как массы тела.
Стабилизирует гормоны в период менопаузыНекоторые исследования показывают, что льняное семя может помочь уменьшить симптомы менопаузы. Одно исследование показало, что у женщин, которые потребляли 20 граммов измельченного льняного семени два раза в день, в 2 раза было меньше приливов, чем раньше. Интенсивность приливов также упала более чем на 50%.
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