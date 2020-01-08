Ученые из США: употребление красного перца продлевает жизнь
Красный перец бывает разных сортов, от халапеньо и чили до кайенского. Все они используются в качестве пряности в разных кухнях мира. Основным действующим веществом, содержащимся в красном перце, является капсаицин - он отвечает не только за острый, уникальный вкус, но и за большую часть пользы для здоровья.
Насыщенные витаминами и минералами, такими как витамин С, калий, витамин В6, медь, витамин К1, витамин А, и растительными соединениями, такими как лютеин, капсаицин, красный перец приносит огромную пользу для здоровья. Однако новое исследование, опубликованное в Журнале Американского колледжа кардиологов, показывает связь между потреблением красного перца (в частности перца чили) и общей продолжительностью жизни.
Регулярное употребление перца чили связано с более низким риском преждевременной смертиПерец чили регулярно используется в традиционной средиземноморской диете - способе питания, считающегося среди врачей одним из лучших для здоровья. Было проведено мало исследований о связи потребления перца чили и риска преждевременной смерти. Поэтому в этом исследовании была рассмотрена большая выборка взрослых (проживающих в Италии), в которую вошли более 22 000 женщин и мужчин.
В конце исследования ученые обнаружили, что регулярное употребление перца чили было связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смерти.
Самый простой способ насладиться преимуществами перца для здоровья - это начать употреблять его чаще. Любые сорта, кроме болгарского, содержат соединение капсаицин. Если вы не привыкли есть острую пищу, начните с мягких сортов.
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