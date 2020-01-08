3 привычки, которые убивают ваш ЗОЖ
Вы стараетесь есть только "правильную пищу", избегаете фастфуда, выпечки и регулярно посещаете спорт зал? Это хорошо, но часто мы делаем что-то, не подозревая, какой урон это наносит нашему здоровью. Откажитесь от этих трех привычек, что сделать образ жизни действительно здоровым.
Используете искусственные подсластителиБольшинство потребителей считают, что если они избегают сахара, значит то, что они едят, полезно для здоровья. Это касается диетической газировки, обработанных блюд и подсластителей, которые они кладут в кофе и чай. "Поддельные" сахара являются причинами раздражения кишечника, и в больших количествах могут иметь и канцерогенный эффект.
Жарите "до корочки"Когда продукты чернеют и обугливается, они увеличивают потенциал канцерогенности. Кроме того, в них образуется вредное соединения под названием акриламид. И это не считая простого факта, что под воздействием высоких температур разрушаются витамины.
Добавляете сахар, сироп или мед (овсянку, мюсли, хлопья, йогурт, смузи и т.д.)Избегайте добавления дополнительного сахара в любом виде в ваши смузи, утреннюю овсянку и йогурт, и пусть ваши вкусовые рецепторы вернутся в «нормальное состояние». Вы удивитесь, насколько хорошо все на самом деле на вкус, когда отбросите всю эту ненужную «супер сладость». Если хочется добавить яркости вкуса и сладости - порежьте кусочки фруктов. Они содержат полезный вид сахара, который идет вместе с клетчаткой, что способствует его медленному высвобождению.
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