Профилактика камней в почках при помощи некоторых продуктов

Профилактика камней в почках при помощи некоторых продуктов

Камни в почках чрезвычайно болезненны, и их распространенность просто поражает - приблизительно 5-7% взрослого населения страдают от этого недуга. Употребление в пищу определенных продуктов поможет уменьшить проявления симптомов или предотвратить образование камней.

Сельдерей и яблоки

Употребление в пищу стеблей сельдерея улучшает здоровье почек. Яблоки могут помочь предотвратить камни из-за высокого содержания клетчатки, что отлично подходит для удаления отходов из пищеварительной системы.

Туласи

"Растение "Туласи" или "священный базилик" также эффективен в отношении профилактики камней. Вы можете приготовить чай из его листьев и пить вместе с медом, чтобы уменьшить боль", - пишет издание Natural Health 365.

Сhanca piedra

В верхней части списка лекарственных растений, которые применяет при заболеваниях почек находится тропическое растение chanca piedra, которое подходит для профилактики болезней печени, почек и желчного пузыря. Его название означает «разбивает камень» - chanca piedra может растворять камни, если принимать его в достаточном количестве (только после консультации с врачом).

Витамины группы В и магний

Витамины группы В, особенно витамин В6, играют важную роль в уменьшении количества оксалата кальция. Вы можете получить эти витамины из самых разнообразных продуктов, включая мясо, рыбу, миндаль, цельные зерна и овощи. Но очень часто может помочь высококачественная комплексная добавка витамина B вместе с дополнительным витамином B6 и магнием для хорошего усвоения.

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Профилактика камней в почках при помощи некоторых продуктов