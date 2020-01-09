Прокачай свою овсянку: 4 полезных и необычных ингредиента
Если вы регулярно едите овсянку на завтрак, вы определенно делаете одолжение своему телу. Однако с правильными начинками она становится еще вкуснее. Для тех, кто любит это полезное блюдо, вот 4 ингредиента, которые вы можете добавить в кашу.
Овсянка обеспечивает организм необходимой энергией для продуктивного дня, имеет высокую питательную ценностью и приятный вкус. А еще защищает кошелек - получается бюджетный завтрак.
Семена коноплиЭти семена обеспечивают организм всевозможными полезными питательными веществами. В дополнение к большому количеству полезных жиров и аминокислот, семена конопли содержат ряд минералов: кальций, калий, магний, сера и железо, и витаминов - A, B, C, D и E.
Кроме того, там есть омега-3, и полезная омега-6 жирная кислота - гамма-лиольная.
Ягоды аронии
"Арония имеет семь раз выше антоцианов, чем малина, черника и черная смородина. Эта группа флавоноидов оказывает противовоспалительное действие на организм. Вместе с витамином С они укрепляют тело изнутри, сохраняя его молодым, и защищают от вирусов", - пишет издание Focus.
Тертый кокосТертый кокос или кокосовые чипсы придадут каше завершающий штрих и бесподобный аромат. Кроме того, организм получит полезные жиры и хорошую порцию клетчатки. В кокосе много жира, поэтому вы не переусердствуйте с количеством.
КардамонКардамон, конечно, не для всех, но вы должны попробовать эту специю, если не любите сильно сладкие каши. Эфирные масла в кардамоне не только обеспечивают вкус, но и оказывают лечебное воздействие: успокаивает желудок, способствует пищеварению, снимает вздутие живота.
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