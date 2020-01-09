Здоровое питание на работе: проще, чем вы думаете
Многие люди хотят избегать сахара и других нездоровых продуктов. Однако дисциплина быстро теряется в повседневной работе. Наши советы помогут вам оставаться последовательными - не теряя удовольствия.
Любой, кто начинает день без завтрака, ест нездоровую пищу или слишком мало пьет во время работы, не должен удивляться, если производительность и концентрация оставляют желать лучшего. Потому что организму, и особенно мозгу, нужна энергия, чтобы оставаться продуктивным в течение дня.
Чистых сахар не подходит - он резко поднимает уровень глюкозы в крови и столь же резко его опускает, после чего человек чувствует усталость и потерю концентрации.
Пища с высоким содержанием жира также приводит к усталости. Поэтому целесообразно обратить внимание на количество и качество жира, который вы потребляете. Картофель фри с майонезом, чипсы, колбаса, круассаны - плохой вариант жира.
"Цельное зерно является хорошим выбором - оно заставляет уровень сахара в крови постепенно повышаться. Это означает, что его концентрация достаточно высока в течение длительного периода времени, а значит мозг остается на пике производительности дольше", - пишет издание Focus.
Вот как выглядит здоровое разнообразиеЕсли вы придерживаетесь сбалансированной и разнообразной диеты, ваше тело получает все необходимое. Вот три строительных блока здорового и полезного питания:
- Фрукты и овощи: они содержат витамины, минералы и другие полезные для здоровья растительные вещества.
- Продукты из цельного зерна: они обеспечивают витаминами и углеводами, наполняют и стимулируют пищеварение.
- Молочные продукты: обеспечивают организм белком и кальцием.
Готовить здоровую пищу для работы просто
- Например, если вы хотите взять с собой бутерброд, выберите хлеб из непросеянной муки, положите на него нежирный сыр, вареное мясо и освежите все это ломтиками помидора или огурца.
- Затем упакуйте виноград, яблоко или другой фрукт на десерт.
- Овощи, нарезанные на кусочки (например, морковь и перец), пригодны для перекусывания между основными приемами пищи.
- Для разнообразия добавьте орехи - они содержат ценные минералы, клетчатку и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу мозга.
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