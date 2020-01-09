5 фактов о пользе тыквенных семечек

5 фактов о пользе тыквенных семечек

Из-за разнообразного пищевого профиля семена тыквы могут предложить некоторые удивительные преимущества для здоровья. Вот 5 фактов, которые говорят о том, что вы должны обязательно их включить в свой рацион.

Улучшают здоровье сердца

Семена тыквы являются отличным источником магния, который помогает регулировать кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний. Исследования на людях и животных показали, что масло из семян тыквы может снизить кровяное давление и «плохой» холестерин ЛПНП, в то же время повышая «хороший» холестерин ЛПВП. Магний, омега-3, поли- и мононенасыщенные жиры, антиоксиданты и цинк, содержащиеся в этих семенах, связаны с улучшением здоровья сердца.

Могут помочь в управлении диабетом

Исследования показали, что семена тыквы помогают снизить уровень сахара в крови при лечении диабета. Влияние на уровень сахара в крови может быть связано с высоким содержанием магния в тыкве, а также с клетчаткой. Например, одно обсервационное исследование показало, что у людей с диетой, богатой магнием, риск развития диабета 2 типа на 33-34% ниже.

Способствуют лучшему сну

Дело опять в магнии - главном минерале тыквенных семечек. Магний помогает расслабить тело и разум, чтобы улучшить качество сна и облегчить засыпание.

Могут улучшить здоровье простаты и мочевого пузыря

"Несколько исследований на людях показали, что употребление семян тыквы может уменьшить симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). ДГПЖ характеризуется увеличенной простатой и проблемами с мочеиспусканием, а потребление семян тыквы может помочь регулировать позывы и отток мочи", - пишет издание HelthLine.

Важны при беременности

Семена тыквы содержат много цинка, микроэлемента, который может способствовать здоровой беременности. Исследования показали, что когда уровень цинка низок, он может влиять на ряд гормонов, связанных с родами, и обычно рекомендуется увеличение потребления во время беременности. Цинк также играет важную роль в репродуктивном здоровье мужчин. Его недостаток связан с низким качеством спермы и бесплодием у мужчин. 

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