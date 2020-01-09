5 фактов о пользе тыквенных семечек
Из-за разнообразного пищевого профиля семена тыквы могут предложить некоторые удивительные преимущества для здоровья. Вот 5 фактов, которые говорят о том, что вы должны обязательно их включить в свой рацион.
Улучшают здоровье сердцаСемена тыквы являются отличным источником магния, который помогает регулировать кровяное давление и снижает риск сердечных заболеваний. Исследования на людях и животных показали, что масло из семян тыквы может снизить кровяное давление и «плохой» холестерин ЛПНП, в то же время повышая «хороший» холестерин ЛПВП. Магний, омега-3, поли- и мононенасыщенные жиры, антиоксиданты и цинк, содержащиеся в этих семенах, связаны с улучшением здоровья сердца.
Могут помочь в управлении диабетомИсследования показали, что семена тыквы помогают снизить уровень сахара в крови при лечении диабета. Влияние на уровень сахара в крови может быть связано с высоким содержанием магния в тыкве, а также с клетчаткой. Например, одно обсервационное исследование показало, что у людей с диетой, богатой магнием, риск развития диабета 2 типа на 33-34% ниже.
Способствуют лучшему снуДело опять в магнии - главном минерале тыквенных семечек. Магний помогает расслабить тело и разум, чтобы улучшить качество сна и облегчить засыпание.
Могут улучшить здоровье простаты и мочевого пузыря
"Несколько исследований на людях показали, что употребление семян тыквы может уменьшить симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ). ДГПЖ характеризуется увеличенной простатой и проблемами с мочеиспусканием, а потребление семян тыквы может помочь регулировать позывы и отток мочи", - пишет издание HelthLine.
Важны при беременностиСемена тыквы содержат много цинка, микроэлемента, который может способствовать здоровой беременности. Исследования показали, что когда уровень цинка низок, он может влиять на ряд гормонов, связанных с родами, и обычно рекомендуется увеличение потребления во время беременности. Цинк также играет важную роль в репродуктивном здоровье мужчин. Его недостаток связан с низким качеством спермы и бесплодием у мужчин.
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