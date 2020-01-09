Два яблока в день эффективно снижают уровень «плохого» холестерина

«За счет действия органических соединений в яблоках количество нездоровых артерий в организме людей, которые их ели, уменьшилось на 4%. Кроме того, кровеносные сосуды участников стали гибкими и менее напряженными», - поделились исследователи.

Таким образом, употребление двух яблока в день может не только помочь снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, но и предотвратить опасные для жизни сердечно-сосудистые патологии. Об этом заявили ученые из Великобритании, сообщает The Times Hub.По данным издания, британские специалисты привлекли к эксперименту 40 человек. Исследование проводилось в течение восьми недель. В течение этого времени участники съедали по два яблока в день, после чего врачи проверяли у них содержание «плохого» холестерина в крови. Подводя итоги испытаний, медики констатировали, что регулярное употребление яблок благоприятно сказалось на состоянии сосудов и сердца у участников.Авторы работы посоветовали употреблять по два яблока в день, чтобы очищать артерии от «плохого» холестерина. Привычка есть яблоки снижает риск развития гипертонии и сердечного приступа, констатировали они.В то же время специалисты рекомендуют употреблять яблоки отдельно от других приемов пищи, чтобы избежать брожения и гниения пищи в желудке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему грибной суп можно считать самым полезным для гипертоников.