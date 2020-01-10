Зеленый чай продлит жизнь на целый год
Регулярно употребляющие этот напиток люди в три раза чаще живут на год дольше тех, кто его не пьет. У них также на 25% ниже риск столкнуться с инсультами или болезнями сердца.
Китайские ученые выяснили, что употребление зеленого чая три и более раз в неделю поможет человеку прожить дольше и даже снизит риск инфарктов и инсультов. В этом напитке содержатся антиоксиданты, которые защищают сердце и продлевают жизнь. Ученые наблюдали за здоровьем более 100 000 жителей Китая и обнаружили, что любители зеленого чая жили, в среднем, на 1,26 года дольше тех, кто чай не употреблял. У регулярно пьющих чай серьезные проблемы со здоровьем также возникали, в среднем, на 1,4 года позже, чем у тех, кто не чая не пил. При этом никаких существенных преимуществ от куда более популярного в России черного чая разглядеть не удалось.
Именно зеленый чай, содержащий максимум антиоксидантов, и дает такой удивительный эффект. Впрочем, авторы исследования полагают, что полученные выводы не являются достаточно убедительными для того, чтобы все люди дружно перешли на зеленый чай ради обретения крепкого здоровья. А сам чай не сможет сгладить воздействие на организм каких-либо нездоровых привычек. В сферу внимания ученых из Китайской академии медицинских наук попали люди, которые на момент начала наблюдений не имели рака, инфарктов или инсультов.
За всеми наблюдали в течение 7 лет, оценивая количество чая в рационе. При этом исследование не касалось исключительно зеленого чая, но у 8% пьющих черный чай никаких существенных положительных изменений в здоровье обнаружить не удалось. Об этом пишет European Journal of Preventive Cardiology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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