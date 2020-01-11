Помогают худеть, защищают от диабета и не только. Почему полезно делать приседания?
Приседания часто рассматривают как упражнения для ног, но на самом деле такие упражнения полезны для всего тела, включая мышцы кора. Еще один весомый плюс приседаний – они помогают быстро сжигать жир и худеть.
Недостаточный уровень физической активности является серьезной проблемой в образе жизни современных людей. На спортзал у многих нет времени и средств. Между тем, приседания – тот вид упражнений, освоить который может практически любой человек, для этого не требуется дополнительное оборудование или спецподготовка.
Почему же так полезно приседать?
Укрепляются мышцы всего тела. Приседания помогают укрепить мышцы ног (включая квадрицепсы, заднюю поверхность бедра и мышцы голени), но также запускают анаболические процессы, обеспечивающие крепкую мышечную массу. При правильном выполнении приседания оказывают очень интенсивное воздействие на организм: при этом происходит высвобождения тестостерона и гормона роста, благодаря чему наращиваются и укрепляются мышцы тела.
Улучшается чувство равновесия. Утрата способности поддерживать равновесие тела является одним из характерных маркеров старения. Приседания укрепляют мышц ног, а также мышцы кора, мышцы, отвечающие за устойчивость, что помогает лучше держать равновесие. Кроме того при этом оптимизируется связь между мозгом и группами мышц, предупреждающими падение.
Организм легче справляется с повседневными физическими нагрузками. Выполняя приседания, вы укрепляете мышцы и помогаете им работать более эффективно, улучшаете свое умение владеть телом. Все эти преимущества позволяют телу двигаться более эффективно, в том числе в повседневной жизни.
Происходит активное сжигание жира. Регулярные приседания – это один из наиболее быстрых способов сжигать сразу большое количество калорий. Этот эффект обеспечивается их влиянием на мышцы. Благодаря приседаниям мышечная масса прирастает, а чем больше в теле мышц, тем меньше в нем жира.
Укрепляются мышцы спины и пресса. Немногие упражнения позволяют прорабатывать столько мышц, как приседания. Их выполнение, помимо прочего, отлично укрепляет и приводит в тонус мышцы спины и абдоминальные мышцы.
Повышается защита от диабета. Приседания позволяют нарастить мышцы. В свою очередь, мышцы принимают участие в регулировании уровня глюкозы и липидном обмене, а также контроле инсулиночувствительности. Организм таким образом становится гораздо лучше защищен от ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Выводятся токсины. Приседания помогают улучшить процесс циркуляции жидких субстанций организма - это способствует более активному выведению токсинов. Также приседания очень полезны для профилактики запоров: они ускоряют перемещения каловых масс по кишечнику и помогают наладить регулярный стул.
Как правильно выполнять приседания? Приседания подвергались критике за отрицательное воздействие, оказываемое на колени, но все же было установлено, что при правильном выполнении приседания, напротив, улучшают состояние коленных суставов и укрепляют соединительные ткани.
Как правильно приседать:
- встать прямо, расставив ноги по ширине плеч или немного шире;
- спину следует держать прямо, а колени должны быть на одном уровне со стопами;
- медленно сгибая колени, бедра и лодыжки в суставах, нужно опускаться корпусом до достижения угла в 90 градусов между бедрами и лодыжками;
- вернуться в исходное положение – повторить 15-20 раз, по 2-3 подхода для начинающих;
- выполняя приседание, при опускании нужно делать вдох, а при возвращении в исходное положение – выдох;
- выполнять приседания полезно два-три раза в неделю.
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