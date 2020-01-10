Спирулина: суперфуд, который снижает уровень холестерина
Спирулина - это сине-зеленая водоросль, которая может помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье вашего сердца. Дополненные эффекты: прием добавок со спирулиной - отличный способ увеличить потребление белка и витаминов без негативных побочных эффектов.
Одна столовая ложка (7 г) высушенной спирулины содержит всего 20 калорий и 4,02 г белка. При этом, вы получаете следующие витамины и минералы:
- 95 мг калия
- 73 мг натрия
- 14 мг магния
- 8 мг кальция
- 8 мг фосфора
- 2 мг железа
- 0,7 мг витамина С
Спирулина помогает снизить уровень холестеринаИсследования показывают, что добавление спирулины может помочь снизить общий уровень холестерина. Слишком много «плохого» жира в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечно-сосудистые заболевания.
"Согласно обзору и метаанализу, опубликованным в журнале Clinical Nutrition, прием добавок спирулины может оказать положительное влияние на уровень липидов крови. Исследователи отметили, что спирулина значительно снижала общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Это также помогло увеличить уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) или «хорошего» холестерина", - пишет издание Food News.
Спирулина может помочь предотвратить болезни сердцаВаш уровень холестерина и высокое кровяное давление связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данные из обзора 2013 года, опубликованного в журнале «Лекарственные продукты питания», позволяют предположить, что спирулина может предотвратить сердечные заболевания. Сине-зеленые водоросли также оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.
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