Исследование: увеличение потребления витамина С может снизить риск переломов на 44%
Когда дело доходит до здоровых костей, люди часто обращают внимание на кальций и витамин D. Однако эксперты предлагают добавить еще один витамин: витамин С.
В недавнем исследовании, опубликованном в Osteoporosis International, группой исследователей из Университета Тафтса, Гарвардского медицинского института и Школы общественного здравоохранения Бостонского университета показали, что прием витамина С потенциально может снизить вероятность переломов бедра.
Результаты исследования
"Это продолжение Framingham, долгосрочного, продолжающегося исследования, которое началось в 1948 году. В исследовании участвовало 5209 человек. Оно разработано для оценки факторов риска сердечных заболеваний. Тем не менее, результаты имели далеко идущие последствия и оказались полезными для изучения других болезней и состояний", - пишет издание Health.News
В более раннем исследовании ученые также использовали Framingham Study для определения взаимосвязи между потерей костной массы и потреблением витамина С среди пожилых мужчин. Они пришли к выводу, что витамин С может играть защитную роль, когда речь идет о здоровье костей. Для текущего исследования они изучили корреляцию между переломами бедра и витамином С. Использовались данные исследования остеопороза Framingham, которое включало вопросники частоты приема пищи и информацию о переломах для выживших участников исходной когорты.
Среди участников, те, кто потреблял больше витамина С - будь то через пищу или добавки - снизили риск перелома бедра. У тех, кто в группе высокого потребления витамина С, вероятность перелома бедра была на 44% ниже, чем у тех, у кого было меньше потребления витамина.
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