5 продуктов, которые полезно есть, когда болит живот
При болях в животе и расстроенном желудке прием пищи становится проблемой, так как еда нередко провоцирует тошноту и рвоту. Однако некоторые продукты могут дать организму необходимые ему питательные вещества и даже помогают облегчать боль.
Боль в животе может иметь много причин – избыток газов, расстройство желудка, запор, желудочный вирус и т.д. Отдельный фактор проблем с пищеварением, вызывающих такую боль, - это несбалансированное питание, злоупотребление жирной, жареной или острой пищей. Такая еда может замедлять процессы пищеварения и вызывать запоры.
«Вместо этого ешьте больше овощей и продуктов, богатых клетчаткой, - они помогают быстрее переваривать пищу», - приводится совет специалистов на портале the HealthSite.com.
Если же в работе пищеварительного тракта случился сбой и возникли боли в животе, могут помочь следующие продукты.
Рис. Его употребление помогает укрепить стул и остановить диарею. Причем есть нужно обычный белый рис. Более насыщенные клетчаткой разновидности, бурый или черный рис не подойдут, они труднее перевариваются и подходят только для здорового пищеварения.
Бананы. Они легко усваиваются и содержат много калия, который теряется организмом в ситуации диареи или рвоты.
Тост. Простой тост из белого хлеба оптимально подходит для еды при расстройстве желудка. В нем крайне мало клетчатки, переваривание которой может усугубить неприятности с несчастным животом.
Мята. Ментол в мяте может предотвратить рвоту и диарею, уменьшить мышечные спазмы в кишечнике и облегчить боль.
Имбирь. Он полезен при расстройстве желудка, в котором возникают спазмы. Химические вещества в имбире, особенно гингерол и шогаол, могут помочь унять избыточные сокращения желудка.
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