6 изменений с телом, которые могут произойти из-за жареной пищи
После сытных новогодних каникул следует свести к минимуму или даже на время отказаться от жареной пищи в рационе. С ее потреблением связаны очень неприятные изменения с организмом: увеличение веса, нарушения в работе сердца и мозга, диабет, прыщи и т.д.
В особых случаях съесть что-нибудь жареное вполне приемлемо. Жареная пища вкусна и действует как антидепрессант, так как способствует выработке гормонов, обеспечивающих хорошее настроение.
Однако ежедневное присутствие жареных блюд в рационе человека крайне нежелательно. Вот как минимум шесть причин отказаться от потребления такой еды.
Вздутие живота, боли и диарея. Среди макронутриентов - углеводов, жиров и белков - жир переваривается медленнее всего. Поскольку жареные продукты содержат большое количество жира, они замедляют опорожнение желудка. Задерживаясь в нем, пища может вызывать вздутие живота, тошноту и боль. При наличии синдрома раздраженного кишечника, хронического панкреатита жареные блюда могут провоцировать особенно болезненные и неприятные симптомы, например, спазмы, диарею.
Нарушение кишечного микробиома. Частое потребление жареной еды может повредить кишечный микробиом , увеличив количество вредных для здоровья кишечных бактерий и уменьшив количество здоровых. В последнее время наука получила большое количество данных о том, что от состояния кишечника зависит работа важнейших систем организма. В первую очередь нарушение кишечного микробиома вызывает развитие синдрома раздраженного кишечника и другие проблемы с пищеварением. Кроме того вредные виды кишечных бактерий производят соединения, повреждающие артерии и способствующие развитию сердечных заболеваний. Также с нарушением здорового баланса кишечной микрофлоры связан повышенный риск нейродегенеративных патологий, в частности, болезни Паркинсона.
Увеличение веса. Продукты, которые готовятся в большом количестве жира, могут вызвать увеличение веса из-за их высокой калорийности. В частности, к лишнему весу ведет высокое потребление трансжиров, которые содержатся во многих жареных изделиях из-за использования в процессе жарки частично гидрогенизированных растительных масел. Исследования на животных показывают, что трансжиры могут приводить к увеличению веса даже без избыточного потребления калорий.
Склонность к сердечным заболеваниям и инсульту. Любовь к жареным продуктам оборачивается для человека тем, что у него повышается личный риск сердечных заболеваний и инсульта. Склонность к ним объяснится влиянием жареной еды на вес, кровяное давление и уровень холестерина (их показатели из-за нее растут). Например, исследования показывают, что у любителей картофельных чипсов нередко развивается воспаление, способствующее развитию сердечных патологий. Также небезопасно часто есть жареную рыбу: употребление двух или более порций в неделю делает на 63% более высоким риск сердечного приступа или инсульта по сравнению с употреблением одного раза в месяц.
Метаболические нарушения. Употребление жареной пищи 1–3 раза в неделю повышает риск развития диабета 2 типа на 15%, а ежедневное потребление (7 или более случаев в неделю) увеличивают этот риск на 55%. Такой эффект связан с увеличения массы тела и возникающим из-за роста жировой ткани воспалением в теле.
Прыщи. Известно, что повышение количества жареных продуктов в рационе ведет к активации кожных проблем. Почему – в точности пока не ясно. Некоторые исследователи предполагают, что такая еда может влиять на экспрессию генов и изменять уровень гормонов, способствуя тем самым появлению прыщей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы продуктов оздоровляют сердце за счет повышения «хорошего» холестерина.
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