Может вызывать инфекции и рак: названа опасность кофе из уличных автоматов и кофемашин
В уличных кофейных автоматах были обнаружены вещества, способные вызывать рак, а в кофемашинах из общественных мест - опасные для здоровья микроорганизмы, провоцирующие развитие инфекций.
По мнению специалистов, лучше воздерживаться от употребления кофе, приготовленного в автоматах на улицах и в торговых центрах. Употребление кофе из уличных автоматов может вызывать проблемы с пищеварением, поскольку такой напиток готовится, как правило, из сырья не самого высокого качества.
Помимо этого, в некоторых кофейных автоматах были обнаружены вещества, действующие как канцерогены. Главную опасность, по мнению специалистов, представляет акриламид - соединение, которое образуется при термической обработке кофейных зерен. Акриламид способен оказываться тем веществом, которое провоцирует сосудистые патологии и развитие раковых образований.
Что касается кофе из кофемашин, расположенных на площадках с большим количеством людей, в таком напитке были обнаружены энтерококки и синегнойные палочки трех видов – опасные возбудители инфекционных заболеваний. Об этом рассказал «Москвоский комсомолец» с отсылкой на публикацию в Scientific Reports.
Эксперты констатируют, что кофемашины должны регулярно очищаться – микроорганизмы в них могут обитать как в кофейно гуще, так и в блоках для воды. Кофемашины, которые используются на футкорах в тех же торговых центрах, вряд ли подвергаются такой чистке.
От употребления кофе из уличных автоматов, по их мнению, лучше отказаться.
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