Можно ли "разогнать" обмен веществ?
От скорости обменных процессов в нашем организме зависит многое. Самая видимая часть - наше тело, точнее фигура. Если обмен веществ замедлен, то каждая съеденная лишняя конфета сказывается на объеме талии бедер. Те, у кого он высокий, могут позволить себе гораздо больше, без вреда для фигуры. Скорость обмена веществ здорового человека зависят от генетических факторов, а также возраста. Тем не менее существует ряд приемов, которые позволят его "разогнать" и быстрее добиться желаемых параметров.
Завкафедрой профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. Лесгафта Роза Цаллагова рассказывает о способах, которым каждый человек может воспользоваться, чтобы увеличить скорость обменных процессов в организме.
Спорт
"Метаболизм – процесс гибкий. В холодное время года он замедляется, но его достаточно просто «разогнать». Самые эффективные способы – физическая активность, воздействие низких температур и водные процедуры. Это активизирует кровообращение, центральную нервную систему и щитовидную железу. Чтобы результат наступил быстрее, все три способа лучше совмещать. И чем интенсивнее нагрузка, тем выше скорость метаболизма. Эффективнее всего заниматься на свежем воздухе (чем ниже температура, тем лучше). Если нет возможности выйти на улицу, занимайтесь перед открытым окном", - рассказывает Роза Цаллагова в интервью АиФ.
Специи, массаж и водные процедурыТакже, по мнению врача, эффективны водные процедуры с применением контрастных температур. Если вам сложно заставить себя залезть в холодный душ, то можно начать с ножных ванн.
Во время массажа происходит активация рецепторов, находящихся на коже, что также увеличивает скорость обменных процессов.
Что касается специй, то доказанным воздействием обладают две - красный перец и имбирь.
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