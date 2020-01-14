Кризис среднего возраста реально наступает в 47 лет
Новое исследование показало, что люди из развитых стран ощущают себя максимально несчастными в 47,2 лет. В развивающихся странах эта цифра составляет 48,2 лет.
Худшим возрастом для жителей развитых стран вроде Японии или Нидерландов ученые назвали 47,2 лет. Это именно тот самый кризис среднего возраста, о котором так часто спорят ученые. Кто-то утверждает, что это понятие придумано, а кто-то уверен, что кризис реально существует. И вот теперь выясняется, что действительно есть возраст, в котором человек ощущает себя максимально несчастным в течение всей своей жизни. В развивающихся странах это происходит в 48, 2 лет, как установили ученые из The Dartmouth College во главе с профессором Дэвидом Бланчфлауэром (David Blanchflower), который сам всегда ощущал удовлетворение от жизни, но верил, что это чувство развивается по спирали буквы U.
Бланчфлауэр создал массивную базу данных и обнаружил искривления счастья у жителей 132 стран. Хотя траектории этих искривлений менялись и сильно различались от страны к стране, основа сохранялась той же самой. К примеру, у американцев уровень счастья от безнадежного оптимизма 18-летних стремительно падал вниз вплоть до среднего возраста. Падение чуть замедлялось в районе 30 лет, но затем снова ускорялось почти до 50.
База данных профессора содержит лишь результаты наблюдений, но не объяснений феномена кризиса среднего возраста. А другие эксперты не раз подчеркивали, что этот кризис свойственен не только для человека, но даже для шимпанзе. Происходит смена жизненных ценностей, на второй план отходят некоторые амбиции, которые так и не удалось реализовать. Ну а после 50 удовлетворение от жизни вновь начинает возрастать, что происходить вплоть до глубоко пенсионного возраста, когда жизнь начинают отравлять старческая немощь и болезни. Об этом пишет MarketWatch. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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