Недостаток кислорода ускоряет старение: нарушение дыхания во сне лишает молодости

«Биологический возраст людей может не совпадать с их хронологическим возрастом. Те люди, чей биологический возраст выше, чем их хронологический возраст, демонстрируют ускорение или быстрое старение. Мы обнаружили, что более тяжелое нарушение дыхания во сне связано с ускорением эпигенетического возраста», - рассказал ведущий автор исследования, опубликованного в Sleep, Сяоюй Ли.

«Было установлено, что увеличение стандартного отклонения индекса апноэ-гипопноэ, меры тяжести нарушения дыхания во сне связано с ускорением биологического возраста на 215 дней. Каждое увеличение стандартного отклонения в индексе возбуждения, который является мерой нарушения сна, было связано с 321-дневным возрастным ускорением», - сообщил Сяоюй Ли.



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