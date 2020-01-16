Недостаток кислорода ускоряет старение: нарушение дыхания во сне лишает молодости
Нарушение дыхания во сне, из-за которого возникает недостаток кислорода в крови и тканях, может вызывать быстрое старение, - к такому выводу пришли ученые из США. Об их работе пишет, ссылаясь на журнал Sleep, издание Natural News.
Нарушение дыхания во время сна - общий термин для обозначения нескольких хронических состояний, связанных с прекращением дыхания в течение ночи, - затрагивает больше людей, чем считалось ранее, утверждают американские исследователи. Они считают, что данное нарушение может быть причиной быстрой потери молодости человеком, его преждевременным старением.
«Биологический возраст людей может не совпадать с их хронологическим возрастом. Те люди, чей биологический возраст выше, чем их хронологический возраст, демонстрируют ускорение или быстрое старение. Мы обнаружили, что более тяжелое нарушение дыхания во сне связано с ускорением эпигенетического возраста», - рассказал ведущий автор исследования, опубликованного в Sleep, Сяоюй Ли.
В рамках научного проекта ученые проанализировали метилирование ДНК крови у 622 взрослых добровольцев возрастом (в среднем) 69 лет. Они также оценили сон каждого участника с помощью полисомнографии. В результате специалисты пришли к выводу о том, что расстройства дыхания, вызванные нарушением сна, оказывают неблагоприятное физиологическое воздействие на здоровье и ускоряют появление тех изменений в ДНК, которые связаны со старением.
Расчеты специалистов, в частности, показывают, что чем серьезнее у человека явление ночного апноэ, тем больше разница между биологическим и хронологическим возрастом. Причем эти ассоциации гораздо сильнее выражены у женщин, чем у мужчин.
«Было установлено, что увеличение стандартного отклонения индекса апноэ-гипопноэ, меры тяжести нарушения дыхания во сне связано с ускорением биологического возраста на 215 дней. Каждое увеличение стандартного отклонения в индексе возбуждения, который является мерой нарушения сна, было связано с 321-дневным возрастным ускорением», - сообщил Сяоюй Ли.
Ученый подчеркнул, что лечение нарушений дыхания во сне ведет к улучшению возрастных хронических состояний и продолжительности жизни.
Как избежать нарушения дыхания во сне. По данным Standford Healthcare, существует несколько мер, которые могут помочь в профилактике нарушений дыхания во сне.
Избегать алкоголя и седативных препаратов. Эти факторы ухудшают дыхание во время сна: мышцы, поддерживающие дыхательные пути расслабляются и возникает вероятность нарушения в их функционировании. Кроме того, данные средства также притупляют реакцию организма на низкий уровень кислорода.
Худеть при лишнем весе. Исследования часто связывают нарушение дыхания во время сна с ожирением, а это означает, что потеря веса может привести к значительному сокращению или даже устранению симптомов в целом.
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