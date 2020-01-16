Эксперты указали на 3 факта и 3 мифа о полезных свойствах зеленого чая
Зеленому чаю как супернапитку приписывается множество оздоровительных свойств, однако некоторые его полезные эффекты явно мифологизированы. Почему это так, эксперты рассказали в публикации издания Good Hous.
Факт: соединения в зеленом чае могут снизить риск развития рака. Еще в 2002 году были проведены исследования, которые показали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, могут подавлять некоторые опухолевые клетки в организме. Совсем недавно обзор опубликованных исследований за последнее десятилетие за 2018 год продемонстрировал: при регулярном употреблении зеленого чая снижается риск развития рака молочной железы.
Факт: зеленый чай может снизить риск сердечных заболеваний. В популяционных исследованиях было установлено, что у людей, которые часто пьют несладкий зеленый чай, реже развиваются сердечно-сосудистые заболевания в более позднем возрасте. Согласно данным, опубликованным в Американском журнале клинического питания, данные эффект объясняется действием флавоноидов чая.
Факт: зеленый чай может помочь снизить уровень сахара в крови. Зеленый чай вне всякого сомнения является напитком, понижающим уровень сахара в крови, говорят эксперты. Этот эффект обеспечивается его антиоксидантом - галлатом эпигаллокатехина (EGCG). Употребление зеленого чая может помогать контролировать скачки уровня сахара в крови при употреблении углеводов, например, белого хлеба или выпечки, - поэтому их полезнее запивать как раз этим напитком.
Миф: зеленый чай повышает обмен веществ. Несколько небольших исследований действительно показали, что с употреблением зеленого чая связана повышенная скорость метаболизма (при употреблении около четырех чашек в день). И все же эксперты скептически оценивают способность зеленого чая обеспечивать похудение без физических нагрузок. По их словам, единственным действительно переменным фактором, влияющим на скорость обмена веществ, является увеличение мышечной массы тела. Поэтому ключевым фактором активизации метаболизма вследствие укрепления мышц являются только нагрузки, в особенности силовые тренировки.
Миф: зеленый чай против старения. Антиоксиданты зеленого чая на самом деле обладают способностью бороться со свободными радикалами в клетках, тем самым защищая и предотвращая повреждение тканей (например, кожи). Но так же, как ни одна еда или напиток не могут вылечить рак, зеленый чай не может убрать с лица морщины, скажем, как это делает ботокс.
Эксперты констатируют: «Катехины зеленого чая могут помочь защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, но необходимо провести больше исследований, чтобы утверждать, что его питье сделает возрастную кожу вновь упругой, молодой и гладкой».
Миф: питье зеленого чая ускоряет сжигание жира на животе. Специалисты подчеркивают, что ни один продукт и ни один напиток не могут «натренировать» какую-либо часть тела. Если вы пьете зеленый чай в рамках образа жизни, в котором стараетесь придерживаться здорового питания и достаточно активны физически, жиросжигающий эффект напитка скорее будет связан с общим действием такого режима. По словам экспертов, если бы зеленый чай действительно сжигал жир так хорошо, как об этом часто говорят, решить проблему ожирения было бы очень просто. В США проблема ожирения стоит на втором месте после энергетического кризиса и решается на государственном уровне в Белом доме, - однако существенного успеха не удалось добиться до сих пор.
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