Чай из крапивы может быть очень полезным для снижения высокого давления

«Исследования на животных показали, что крапива может снизить уровень артериального давления при одновременном повышении антиоксидантной защиты сердца. Крапива стимулирует выработку оксида азота, который действует как вазодилататор, то есть, расслабляет мышцы кровеносных сосудов и помогает им расширяться. Кроме того, у крапивы есть соединения, которые могут действовать как блокаторы кальциевых каналов, которые расслабляют сердце, уменьшая силу сокращений», - сообщили исследователи.

Высокое кровяное давление является распространенным патологическим состоянием, но при этом его симптомы редко заметны. Поэтому важно регулярно проверять свое давление, чтобы вовремя засечь тенденцию к росту и предотвратить развитие гипертонии, при которой могут возникать серьезные проблемы, такие как болезни сердца, инсульт и заболевания почек.Существуют продукты и напитки, которые действенно снижают высокое давление. Один из них – чай из крапивы. Ученые, об исследовании которых рассказал Express, утверждают, что его питье улучшает контроль кровяного давления.Они напомнили, что еще древние египтяне использовали крапиву для лечения артрита и болей в пояснице. Но также одним из несомненных достоинств крапивы является ее способность помогать в лечении гипертонии.Эксперты советуют употреблять не только чай из крапивы, но и добавлять ее в пищу, например, в супы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему людям с диабетом рекомендуется пить ромашковый чай.