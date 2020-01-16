10 изменений в питании, которые повышают защиту организма от развития рака
Питание невероятно важно для снижения риска заболевания раком. Американское онкологическое общество рекомендует, например, ежедневно употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей, а также употреблять в пищу продукты, помогающие поддерживать здоровый вес.
Ешьте больше фруктов и овощей. Помимо того, что фрукты и овощи полны витаминов и питательных веществ, снижающих риск некоторых видов рака, они при активном потреблении помогают уменьшить количество вредной пищи в рационе. В частности, продуктов с высоким содержанием сахара, с которыми ассоциируется высокий риск воспаления, способствующего клеточным нарушениям и развитию рака.
Пейте зеленый чай в течение дня. Зеленый чай является мощным антиоксидантом и может быть важной частью противораковой диеты. Этот напиток содержит вещество эпигаллокатехин-3-галлат, действующее против урокиназы - фермента, необходимого для роста раковых опухолей. Исследования показывают, что зеленый чай может помочь предотвратить рак печени, молочной железы, поджелудочной железы, легких, пищевода и кожи.
Ешьте больше помидоров. Некоторые ученые отмечают, что антиоксидант ликопин, который содержится в томатах, может быть более мощным, чем бета-каротин, альфа-каротин и витамин Е. Известно, что ликопин повышает защищенность организма от развития рака простаты и рака легких. Обязательно готовьте помидоры, так как этот метод высвобождает ликопин и делает его доступным для вашего тела.
Начните есть чеснок. Сразу несколько крупных исследований показали, что люди, которые регулярно едят чеснок, с меньшей вероятностью заболевают различными видами рака, особенно в пищеварительных органах, таких как пищевод, желудок и толстая кишка. Чеснок (лук, кстати, тоже) может блокировать образование нитрозаминов – веществ, которые действуют как мощные канцерогены. При этом чем острее чеснок или лук, тем больше в них химически активных соединений, которые предотвращают рак.
Используйте оливковое масло. В средиземноморских странах этот мононенасыщенный жир широко используется как для приготовления пищи, так и для приготовления салатов. При этом, например, уровень заболеваемости раком молочной железы в странах Средиземноморья на 50 процентов ниже, чем в Соединенных Штатах, где это масло не так популярно.
Употребляйте крестоцветные овощи. Капустные невероятно полезны для защиты от рака. Исследователи обнаружили, что компоненты этих овощей глюкозинолаты оберегают клетки от разрушительного действия свободных радикалов, которые повреждают клеточные ДНК. Также они полезны в деле лечения рака: эти вещества индуцируют апоптоз некоторых опухолевых клеток и затрудняют возникновение новых сосудов, благодаря которым может прогрессировать опухоль.
Завтракайте кашами из цельного зерна. По данным Американского института исследований рака, цельные зерна содержат много компонентов, снижающих риск развития рака, в том числе клетчатку и антиоксиданты. Большое исследование, включающее почти полмиллиона человек, показало, что употребление в пищу большего количества цельного зерна может снизить риск развития колоректального рака.
Используйте куркуму. Американское общество по борьбе с раком констатирует, что куркумин может ингибировать некоторые виды раковых клеток в лабораторных исследованиях и замедлять распространение рака или уменьшать опухоли у некоторых животных.
Перекусывайте виноградом. Вместо печенья и конфет лучше использовать красный виноград, который является особенно богатым источником антиоксиданта под названием ресвератрол. По данным Национального института рака, ресвератрол может быть полезен для предотвращения возникновения и распространения рака. Лабораторные исследования показали, что он ограничивает рост многих видов раковых клеток.
Полюбите фасоль. Бобовые являются превосходным источником антиоксидантов, и обязательно должны включаться в рацион. Специалисты Американского общества по борьбе с раком, в свою очередь, отмечают, что бобовые также содержат клетчатку, которая дополнительно может снижать риск заболевания раком.
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