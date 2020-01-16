Индийский врач Рой Патанкар дал 4 совета для оздоровления кишечника зимой

«Остерегайтесь недосыпания и стрессов окружающей среды, например, сильного холода или шума. Вам могут помочь такие методы, как медитация, йога, упражнения на глубокое дыхание и физические упражнения», - поделился врач.

«Употребление пробиотиков может помочь предотвратить воспаление кишечника и решить другие проблемы с ним. Естественным источником пробиотиков являются ферментированные продукты, так что включайте в рацион чайный гриб, кимчи и кефир», - рассказал специалист.