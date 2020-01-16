Индийский врач Рой Патанкар дал 4 совета для оздоровления кишечника зимой
Проблемы с желудком и кишечником могут чаще возникать зимой, поскольку люди в это время года чаще едят продукты, утяжеляющие пищеварение и производящих много газов. Об этом рассказал руководитель Zen Hospital в Мумбаи (Индия) врач-гастроэнтеролог Рой Патанкар, который также поделился советами по оздоровлению ЖКТ.
Боритесь со стрессами. Борьба со стрессом жизненно важна для поддержания хорошего здоровья кишечника, подчеркнул эксперт. По словам Роя Патанкара, многочисленные исследования подтверждают, что в условиях стресса быстро гибнут здоровые микроорганизмы кишечника, причем это происходит, даже если стресс длился лишь в течение короткого периода времени.
«Остерегайтесь недосыпания и стрессов окружающей среды, например, сильного холода или шума. Вам могут помочь такие методы, как медитация, йога, упражнения на глубокое дыхание и физические упражнения», - поделился врач.
Выбирайте пробиотики и ферментированную пищу. Рой Патанкар советует не злоупотреблять жирной пищей и обязательно употреблять зимой пробиотические продукты. Пробиотики помогают увеличить популяцию полезных бактерий, присутствующих в кишечнике.
«Употребление пробиотиков может помочь предотвратить воспаление кишечника и решить другие проблемы с ним. Естественным источником пробиотиков являются ферментированные продукты, так что включайте в рацион чайный гриб, кимчи и кефир», - рассказал специалист.
Сокращайте потребление сахара и подсластителей. Их потребление, по словам Роя Патанкара, губит здоровую микрофлору кишечника. Искусственные подсластители способны увеличить количество бактериальных штаммов, связанных с развитием метаболического синдрома – комплексом состояний, повышающих риск сердечных заболеваний и диабета.
Придерживайтесь правильного режима сна. Врач настоятельно рекомендует соблюдать регулярный график сна – ложиться и пробуждаться в одно время. Нерегулярный режим сна может повлиять на кишечную флору и увеличить риск воспалительных состояний, предостерег эксперт.
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