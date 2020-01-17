Чем заменить кофе, сахар и молоко? Рассказывает диетолог Марина Макиша
Многие производители пользуясь модой на ЗОЖ предлагают более здоровые аналоги любимых, но не слишком полезных продуктов. Врач-диетолог Марина Макиша рассказывает, что имеет смысл заменять, а что нет.
Сахара на стевию - даЧтобы оставаться здоровыми, сахар можно есть в крайне ограниченных количествах. Женщинам - не более 30 грамм, мужчинам - не более 50 грамм. Сладкоежкам, которым сложно удержаться, рекомендуется использовать безопасные заменители сахара. Стевия - лучший из них.
Кофе на цикорий - да
"Реакция организма на кофе всегда будет индивидуальной. У кого-то этот напиток понижает давление, у кого-то повышает. Если вы относитесь к последней категории и страдаете гипертонией, но любите вкус и аромат кофе, цикорий станет достойной альтернативой. К тому же у него есть масса плюсов. Например, он содержит инулин, так называемую растворимую клетчатку, которая оказывает благотворное воздействие на работу пищеварительной системы и поддерживает микрофлору кишечника", - рассказывает Марина Макиша в интервью АиФ.
Коровье молоко на растительное - нетРастительные аналоги молока нужны только тем людям, которые страдают непереносимость лактозы (молочный сахар). У растительного и коровьего молока слишком разная питательная ценность, чтобы считать их взаимозаменяемыми продуктами. Молоко - белковый продукт, богатый кальцием. Главное - не пить его литрам. Оптимальное количество в день - 1 стакан. Если хочется два - выпейте их в разное время.
Белый хлеб на хлебцы - даБелый хлеб - "пустой" продукт, который содержит мало питательных веществ, зато сильно повышает уровень сахара в крови. Поэтому хлеб из цельнозерновой муки является хорошей альтернативой.
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