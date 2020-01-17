В пяти нижегородских ФОКах будут введены бережливые технологии

– Раза в три все стало удобнее и быстрее. Конечно, лучше проходить медосмотр за один день в одном месте. Не надо несколько раз приезжать в поликлинику, ждать приема у профильных врачей,

– В 2019 году в регионе в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализовано почти 1800 проектов по внедрению бережливых технологий. Многие из них, особенно в социальной сфере, призваны сделать государственные услуги более доступными для нижегородцев. Например, в ФОКе «Мещерский» организовали электронную запись в секции и прохождение медосмотра прямо в спортивном комплексе, оборудовав для врачей отдельный кабинет,