В пяти нижегородских ФОКах будут введены бережливые технологии
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Мещерский» неподалеку от стадиона «Нижний Новгород» в 2019 году стал пилотным участником проекта введения в учреждениях такого рода бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В ФОКе стало можно записаться на медицинский осмотр по интернету – что сократило среднее время прохождения медицинского осмотра для каждого ребенка с месяца до одного дня. Записаться в спортивную секцию теперь также можно в Сети – и это дало экономию времени с получаса до нескольких минут.
Более того: теперь в Сети можно частично ответить на вопросы специальной анкеты (на другую часть вопросов все-таки придется ответить очно, под руководством специалистов), которая позволяет определить предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта.Эта часть проекта получила название «Умный спорт».
В результате пилотный проект оказался успешным и около тысячи нижегородцев выразили удовлетворение от удобства нововведений:
– Раза в три все стало удобнее и быстрее. Конечно, лучше проходить медосмотр за один день в одном месте. Не надо несколько раз приезжать в поликлинику, ждать приема у профильных врачей,
– говорит Олег Житов, нижегородец, чей ребенок занимается в спортивной секции «Мещерского» ФОКа.
Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин отметил важность бережливых технологий:
– В 2019 году в регионе в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализовано почти 1800 проектов по внедрению бережливых технологий. Многие из них, особенно в социальной сфере, призваны сделать государственные услуги более доступными для нижегородцев. Например, в ФОКе «Мещерский» организовали электронную запись в секции и прохождение медосмотра прямо в спортивном комплексе, оборудовав для врачей отдельный кабинет,
– сказал Евгений Люлин.
Теперь проект будут расширять на другие физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2020 году планируется тиражировать бережливые практики еще на пять ФОКов области.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что минувший год, в течение которого в регионе были открыты два ФОКа, признали успешным для нижегородских физкультуры и спорта.
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