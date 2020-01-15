Минувший год признали успешным для нижегородских физкультуры и спорта
Глава Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года, отметил, говоря о спорте, что этот год в целом был успешным для физической культуры и спорта в нижегородском регионе:
– Чемпионат мира по футболу оставил нам достойное наследие, жизнь которого продолжается. За год на территории стадиона «Нижний Новгород» было реализовано множество интересных проектов.
Зимой это каток «Зимняя сказка», который посетили около 100 тысяч человек. Летом – это спортивные площадки проекта «Спорт Порт», на которых побывали 176 тысяч человек.
Не так давно «Спорт Порт» начал свою работу в зимнем режиме. Уже за первые дни площадку посетили более 10 тысяч человек.
Также в этом сезоне на стадионе проходили крупные концерты, собиравшие от 10 до 45 тысяч зрителей,
Зимой это каток «Зимняя сказка», который посетили около 100 тысяч человек. Летом – это спортивные площадки проекта «Спорт Порт», на которых побывали 176 тысяч человек.
Не так давно «Спорт Порт» начал свою работу в зимнем режиме. Уже за первые дни площадку посетили более 10 тысяч человек.
Также в этом сезоне на стадионе проходили крупные концерты, собиравшие от 10 до 45 тысяч зрителей,
– заявил Глеб Никитин.
Среди прочего, глава нижегородского региона отметил инфраструктурные изменения, которые произошли в 2019 году в области физической культуры и спорта:
– Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – в поселке Бутурлино.
Заложен долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ветлуге.
Открыто пять новых скеи?т-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута в различных городах и районах нижегородского региона. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло. В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат Европы по скеи?тбордингу,
Заложен долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ветлуге.
Открыто пять новых скеи?т-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута в различных городах и районах нижегородского региона. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло. В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат Европы по скеи?тбордингу,
– отметил глава области.
Кроме того, нижегородский губернатор не мог не отметить, что еще одним важным и знаковым событием в сфере физической культуры и спорта стал международный форум «Россия – спортивная держава», который проходил в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября.
В течение двух дней мероприятие посетило около 10 тысяч человек. в работе форума принял участие глава российского государства Владимир Путин, с которым у главы Нижегородской области Глеба Никитина состоялась рабочая встреча «на полях» международного мероприятия.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что Владимир Путин открыл главное мероприятие форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
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