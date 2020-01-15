Минувший год признали успешным для нижегородских физкультуры и спорта

– Чемпионат мира по футболу оставил нам достойное наследие, жизнь которого продолжается. За год на территории стадиона «Нижний Новгород» было реализовано множество интересных проектов.

Зимой это каток «Зимняя сказка», который посетили около 100 тысяч человек. Летом – это спортивные площадки проекта «Спорт Порт», на которых побывали 176 тысяч человек.

Не так давно «Спорт Порт» начал свою работу в зимнем режиме. Уже за первые дни площадку посетили более 10 тысяч человек.

Также в этом сезоне на стадионе проходили крупные концерты, собиравшие от 10 до 45 тысяч зрителей,

– Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – в поселке Бутурлино.

Заложен долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс в Ветлуге.

Открыто пять новых скеи?т-парков и 16 малых спортивных площадок для воркаута в различных городах и районах нижегородского региона. Кстати, скейтерам в этом году особенно повезло. В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат Европы по скеи?тбордингу,