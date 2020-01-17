Роскачесво составило рейтинг лучшего молотого черного перца на российском рынке

Роскачесво составило рейтинг лучшего молотого черного перца на российском рынке

Роскачесво начало проверку новой категории товаров - пряностей. Специалисты решили начать с молотого черного перца. Они исследовали образцы разной ценовой категории от 27 до 550 рублей. Ни один из проверенных образцов не может претендовать на российский "Знак качества".

Черный молотый перец - не специя, а пряность, напомнили в ведомстве. К специям относятся химические соединения - сахар, соль, уксус и т.д. А вещества растительного происхождения - это пряности.
Образцы оценивались по 6 показателям: органолептика, микробиалогическая безопасность, наличие потенциально вредных веществ, наличие ненормируемых пестицидов, маркировка и безопасность.

Лучший черный молотой перец на российском рынке

Пятерку лучшего черного молотого перца составили товары под торговыми марками:
  • «Индана» – 4,802 балла, 115,3 руб. за 100 г.
  • «Магия Востока» – 4,712 балла, 140 руб. за 100 г.
  • Kamis – 4,706 балла, 230 руб. за 100 г.
  • Cykoria S.A. – 4,7 балла, 264,95 руб. за 100 г.
  • «Айдиго» – 4,688 балла, 480 руб. за 100 г.
Топ-3 самого дешевого перца, принявшего участие в исследовании, составил как раз перец-«хорошист»:
  • «Натрули» – 4,298 балла, 27 руб. за 100 г.
  • «Вкусмастер» – 4,46 балла, 37,05 руб. за 100 г.
  • «ТД-холдинг» – 4,394 балла, 39,5 руб. за 100 г.
"Между тем на рынке черного перца не все так безоблачно. Мы обнаружили и фальсификат, и низкое качество сырья, связанное, скорее всего, с неправильными условиями хранения, и нарушения по микробиологическим показателям (в частности, испорченные продукты). Для сравнения мы протестировали также черный перец-горошек, и в нем таких нарушений не выявлено. На российский Знак качества не будет претендовать ни один исследованный черный молотый перец". - говорится на официальном сайте Роскачества.


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Роскачесво составило рейтинг лучшего молотого черного перца на российском рынке
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