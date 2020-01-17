Роскачесво составило рейтинг лучшего молотого черного перца на российском рынке
Роскачесво начало проверку новой категории товаров - пряностей. Специалисты решили начать с молотого черного перца. Они исследовали образцы разной ценовой категории от 27 до 550 рублей. Ни один из проверенных образцов не может претендовать на российский "Знак качества".
Черный молотый перец - не специя, а пряность, напомнили в ведомстве. К специям относятся химические соединения - сахар, соль, уксус и т.д. А вещества растительного происхождения - это пряности.
Образцы оценивались по 6 показателям: органолептика, микробиалогическая безопасность, наличие потенциально вредных веществ, наличие ненормируемых пестицидов, маркировка и безопасность.
Лучший черный молотой перец на российском рынкеПятерку лучшего черного молотого перца составили товары под торговыми марками:
- «Индана» – 4,802 балла, 115,3 руб. за 100 г.
- «Магия Востока» – 4,712 балла, 140 руб. за 100 г.
- Kamis – 4,706 балла, 230 руб. за 100 г.
- Cykoria S.A. – 4,7 балла, 264,95 руб. за 100 г.
- «Айдиго» – 4,688 балла, 480 руб. за 100 г.
- «Натрули» – 4,298 балла, 27 руб. за 100 г.
- «Вкусмастер» – 4,46 балла, 37,05 руб. за 100 г.
- «ТД-холдинг» – 4,394 балла, 39,5 руб. за 100 г.
"Между тем на рынке черного перца не все так безоблачно. Мы обнаружили и фальсификат, и низкое качество сырья, связанное, скорее всего, с неправильными условиями хранения, и нарушения по микробиологическим показателям (в частности, испорченные продукты). Для сравнения мы протестировали также черный перец-горошек, и в нем таких нарушений не выявлено. На российский Знак качества не будет претендовать ни один исследованный черный молотый перец". - говорится на официальном сайте Роскачества.
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