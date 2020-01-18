Простые советы по преодолению вредных привычек питания от немецких врачей

"Тем более что многие вознаграждают себя едой», - говорит профессор Кристоф Клоттер, психолог по вопросам здоровья и питания в Университете прикладных наук Фульды. - Разочарование часто следует потом, когда вы смотрите на весы: если вы потребляете неконтролируемые калорийные бомбы в дополнение к обычным приемам пищи в день, вы рискуете иметь лишний вес".

Похудеть с помощью лучших ритуалов еды

«Это означает не что иное, как быть внимательным к себе и спрашивать себя, почему вы едите определенную закуску и насколько это важно для вас», - объясняет диетолог Ингрид Акер из Rеdermark (Гессен).

Голод или эмоциональный голод?

«Многим не хватает того, как они могут вознаградить себя, кроме еды», - объясняет эксперт.