Простые советы по преодолению вредных привычек питания от немецких врачей
Плитки шоколада, пакеты с чипсами и три куска пирога вместо одного: многим трудно преодолеть вредные привычки в еде. Кое-где горсть чипсов, затем кусок торта и по дороге домой сытная жирная закуска от тоски. Вам это знакомо? Но преодоление привычек пусть и сложная, но выполнимая задача. Немецкий психолог Кристоф Клоттер и диетолог Ингрид Акер советуют как договорится с самим собой.
Преодолеть такие привычки не так просто.
"Тем более что многие вознаграждают себя едой», - говорит профессор Кристоф Клоттер, психолог по вопросам здоровья и питания в Университете прикладных наук Фульды. - Разочарование часто следует потом, когда вы смотрите на весы: если вы потребляете неконтролируемые калорийные бомбы в дополнение к обычным приемам пищи в день, вы рискуете иметь лишний вес".
Похудеть с помощью лучших ритуалов еды
«Это означает не что иное, как быть внимательным к себе и спрашивать себя, почему вы едите определенную закуску и насколько это важно для вас», - объясняет диетолог Ингрид Акер из Rеdermark (Гессен).Для этого может пригодиться своего рода хит-лист вредных закусок. Затем вы отмечаете, что попало в рейтинг по частоте потребления от одного до пяти. Это не означает, что после составление списка, они все должны исчезнуть из вашего рациона. Если шоколад для вас очень вкусный, то вы можете продолжать есть. Однако, по словам Акера, важно есть осознанно и с удовольствием, а не набивать себя им до отказа.
Голод или эмоциональный голод?Это имеет смысл в любом случае, когда речь идет о вашем собственном пищевом поведении. Самый важный вопрос: я действительно голоден или я эмоционально голоден?
«Многим не хватает того, как они могут вознаградить себя, кроме еды», - объясняет эксперт.Его совет: подумайте об альтернативных наградах - прогулке на свежем воздухе вместо мороженого с фруктами мороженого.
Ранее на Медикфорум мы писали о лучшем плане питания для гипертоников.
Оставить комментарий