Средиземноморская диета помогает при остеопорозе
Много овощей, салат с оливковым маслом, рыба и паста из твердых сортов пшеницы: средиземноморская диета - проверенная концепция питания. Если вы будете ее придерживаться в течении длительного времени, вы сможете не только легче поддерживать здоровый вес, но и сделать кости более плотными, а значит отсрочить наступление остеопороза.
До сих пор те, кто страдает от остеопороза, были в состоянии противостоять потере костной массы главным образом с помощью лекарств. В новом исследовании ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что лечение с помощью специального плана питания также можно предотвратить разрушение костной ткани.
Измерения плотности костей
"Исследование является первым долгосрочным общеевропейским клиническим испытанием в этой области. Финансировал исследование Европейский Союз.
Были собраны данные 1142 итальянцев, британцев, голландцев, поляков и французов в возрасте от 65 до 79 лет. Добровольцы были случайным образом разделены на две группы: одна придерживалась средиземноморской диеты, другая - нет", - пишет издание Fit For Fan.
Были собраны данные 1142 итальянцев, британцев, голландцев, поляков и французов в возрасте от 65 до 79 лет. Добровольцы были случайным образом разделены на две группы: одна придерживалась средиземноморской диеты, другая - нет", - пишет издание Fit For Fan.
В начале и в конце исследования (через 12 месяцев) ученые взяли образцы крови у испытуемых для измерения плотности кости на поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости. Чуть менее десяти процентов участников были с диагнозом остеопороз.
Увеличивается плотность кости на шейке бедраВ контрольной группе, которая не меняла диету, продолжалось нормальное возрастное снижение плотности кости. Новый план питания также не влиял на участников, которые изначально имели здоровую плотность костной ткани. Однако ситуация для пациентов с остеопорозом совершенно иная: средиземноморская диета привела к увеличению плотности кости в шейке бедра.
Ранее на Медикфорум мы писали о пользе для здоровья сухофруктов.
Оставить комментарий