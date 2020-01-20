«Снижают риск рака и не только»: врач Хадир Джамиль рассказал о пользе бобовых

«Чем темнее фасоль, тем существеннее в ней содержание флавоноидов, а в связи с этим, и сильнее ее действие против развития злокачественных новообразований. Если рак уже есть, использование фасоли замедляет опасный для жизни процесс», - высказался врач Хадир Джамиль.

По словам Хадира Джамиля, бобовые обладают сильными противораковыми свойствами. Эту их способность обеспечивает высокое содержанию фенольных соединений, снижающих действие многих мутагенных соединений, таких как нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды и микотоксины.Он посоветовал использовать вместе с фасолью дополнительно петрушку, чеснок, тмин, красный перец, оливковое масло – сочетание с ними повышает полезные свойства бобовых, пояснил специалист.Доктор Хадир Джамиль добавил, что бобовые, помимо своего противоракового эффекта, также оказывают благотворное влияние на функции желудочно-кишечного тракта, оздоровляют кишечный микробиом, - этому способствует их клетчатка. Бонусом улучшения кишечной флоры является укрепление иммунной системы. Кроме того, за счет фолиевой кислоты в бобовых поддерживается работа сердца.Не менее важны бобовые и для людей с диабетом – аргинин в их составе снижает уровень сахара в крови.Тем, кто стремится похудеть, врач Хадир Джамиль также рекомендуют употреблять в пищу фасоль и другие бобовые. Эти продукты дают быстрое ощущение сытости, в результате чего уменьшается потребление общего количества пищи и объем калорий, приводится мнение эксперта в The Times Hub.Ранее портал MedikForum.ru писал о рекомендованных британским диетологом Сьюзи Баррелл лучших простых способах похудеть без диет.