Высокое давление: пять богатых калием продуктов, которые могут помочь его снизить

Британское кровяное давление объясняет: «Калий - это ключевой минерал, от которого зависит нормальное функционирование организма. Он помогает понижать кровяное давление, уравновешивая отрицательные эффекты соли».

Многие люди не осознают, что имеют повышенное давление, такова особенность гипертонии. Между тем, высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и другие жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и почки, - при этом увеличивается риск серьезных осложнений этих органов, возрастает вероятность инсульта.Точная причина высокого кровяного давления неизвестна, но существует ряд факторов, которые могут повысить риск развития этого заболевания. Одним из них является употребление в пищу большого количества соли. Поэтому, когда речь идет о профилактике или снижении высокого кровяного давления, очень важно сократить количество соли в пище, а также вносить другие позитивные изменения в свой рацион.Большое количество фруктов и овощей важно для поддержания здорового кровяного давления, потому что они богаты минералом калием.Так какие продукты богаты калием? Взрослым людям необходимо в среднем 3500 мг калия в день, и следующие продукты могут в значительной степени способствовать этому.Один плод среднего размера содержит 541 мг калия. Кроме того, этот овощ - хороший источник сложных углеводов и клетчатки.Одна чашка кокосовой воды содержит 600 мг калия. Вдобавок напиток снабжает организм магнием, кальцием, натрием и марганцем.Эдамаме - это вареные в воде или на пару в стручках незрелые соевые бобы, популярная закуска японской кухни. Одна чашка эдамаме содержит 676 мг калия. Также они являются отличным поставщиком витамина К, магния и марганца.Одна чашка вареной свеклы может дать вам 518 мг калия. Помимо этого, свекольные корнеплоды содержат природные нитраты, которые в организме оздоровляют функцию кровеносных сосудов и общее здоровье сердца.Один гранат содержит от 600 до 700 мг калия. Еще в гранатах содержатся витамины С и К, а растительного белка они содержат больше, чем многие фрукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут изменить цвет и состояние кожи лица.