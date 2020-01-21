Немеццие врачи: объятия и физическая близость полезны для здоровья

Почему обнимать полезно?

«Не обнимаясь, люди увядают и могут заболеть», - говорит Уте Репшлагер из Федеральной ассоциации независимых физиотерапевтов (Германия).

Дети часто обнимаются, пожилые люди реже - почему?

«Дети, естественно, стремятся к физической близости, чтобы справиться со стрессом», - объясняет Мартин Грюнвальд, руководитель исследовательской лаборатории гаптиков Лейпцигского университета.

«Молодые люди не могут представить себе существование старого человека».

"Успокаивающие аспекты короткого объятия быстрее и сильнее у знакомого человека», - объясняет Грюнвальд. - Прикосновение к близкому, приятному человеку особенно хорошо, потому что оно идет рука об руку с доверием, говорит Репшлэгер. Даже объятия с домашним животным влияют на «гормоны счастья»".