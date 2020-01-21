Немеццие врачи: объятия и физическая близость полезны для здоровья
Объятия стимулируют выработку гормонов счастья и улучшают самочувствие. Контакт с телом важен - он помогает взрослым справляться со стрессом, детям помогает расти. Ежегодный «Всемирный день объятий» (National Hugging Day) должен подтолкнуть нас 21 января, чтобы обнять как можно больше людей.
Почему обнимать полезно?Кожа взрослого размером до двух квадратных метров - это примерно размер двери. Поскольку тело и психика тесно связаны, прикосновение к нашему самому большому и наиболее чувствительному органу чувств вызывает в нас определенные реакции.
«Не обнимаясь, люди увядают и могут заболеть», - говорит Уте Репшлагер из Федеральной ассоциации независимых физиотерапевтов (Германия).Когда нас обнимают, тело высвобождает вещества, которые обычно называют «гормонами счастья». Например, окситоцин оказывает успокаивающее действие, помогает снизить стресс и укрепляет межличностные отношения. Дофамин поднимает настроение.
Различные исследования показали, что сердце людей, которые обнимают друг друга регулярно, бьется более спокойно, объясняет терапевт. Люди с регулярным физическим контактом также имели более низкий уровень гормона стресса и кровяного давления.
Дети часто обнимаются, пожилые люди реже - почему?
«Дети, естественно, стремятся к физической близости, чтобы справиться со стрессом», - объясняет Мартин Грюнвальд, руководитель исследовательской лаборатории гаптиков Лейпцигского университета.Пожилые люди часто живут с недостатком осязания. Достаточный контакт часто возможен только тогда, когда партнер еще жив.
«Молодые люди не могут представить себе существование старого человека».Не у всех есть друзья или семья, чтобы обнять. Имеет ли значение, если вас обнимает незнакомец?
"Успокаивающие аспекты короткого объятия быстрее и сильнее у знакомого человека», - объясняет Грюнвальд. - Прикосновение к близкому, приятному человеку особенно хорошо, потому что оно идет рука об руку с доверием, говорит Репшлэгер. Даже объятия с домашним животным влияют на «гормоны счастья»".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что мама и детям опасно обниматься после кесарева сечения.
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