"Цифровой детокс": зачем сознательно выходить из сети
Смартфон стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Прокрутить ленту Facebook или Instagram по дороге на работу, ответить на несколько сообщений WhatsApp во время обеда и снова проверить электронную почту в постели вечером: вид мобильного телефона вызывает почти почти рефлекторную реакцию. Мы часто просто хотим узнать время - и застреваем. Вот почему иногда нам так необходима "цифровая детоксикация".
Так работает цифровая программа детоксикацииТермин детокс известен прежде всего в контексте диеты: так называемая детоксикация должна избавить организм от предполагаемых токсинов. Для этой цели строгий план питания соблюдается в течение определенного периода времени .
Цифровая детоксикация работает по тому же принципу: в течение определенного периода времени вы обходитесь без всех электронных устройств, таких как смартфон, ноутбук или телевизор. Это останавливает поток информации и ощущение постоянной доступности.
Пять причин для цифрового детоксикации
Снять стрессБыть доступным 24 часа вызывает сильный стресс. С одной стороны, мы чувствуем себя подверженными социальному давлению, с другой стороны, профессиональная жизнь также играет важную роль: современный мир труда меняется. Рост конкуренции и ускорение рабочих процессов, многозадачность стоит на повестке дня. Это, в свою очередь, может привести к таким психическим состояниям, как выгорание.
Увеличьте свою способность концентрироватьсяПостоянные перерывы мешают нам выполнять деятельность продуктивно и эффективно. Согласно исследованиям, чтобы войти в так называемый рабочий процесс и достичь максимальной производительности, требуется не менее 15 минут. Проблема: средний человек смотрит на свой смартфон каждые 12 минут. Если мы постоянно отвлекаемся, качество страдает.
Противодействовать проблемам со сномСиний свет на светодиодных дисплеях нарушает наш ритм сна и бодрствования. Наш организм поляризован, он только в полной темноте выделяет мелатонин, гормон, который вызывает сонливость.
Вредно для здоровья: шея сотового телефона
"Когда вы смотрите на мобильный телефон, вы обычно наклоняете голову вперед. На шею и спину действуют силы весом более 20 кг. Для сравнения: в нормальной вертикальной позе это всего 5 килограммов", - пишетиздание Focus.
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