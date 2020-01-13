Диетолог Ирина Торопыгина назвала 3 продукта для восстановления печени
Восстановить печень после новогодних застолий хорошо помогают 3 продукта, сообщила диетолог Ирина Торопыгина. Эксперт рекомендует для этого есть тыквенные семечки, курагу, оливковое масло.
Очень сытные новогодние каникулы стали серьезной нагрузкой для печени. В этот период в избытке поедалась жирная и сладкая пища, которая может нанести печени очень серьезный вред. Ее потребление ведет к тому, что в клетках печени накапливается жир – этот процесс стимулирует развитие воспаления, рубцевания, а также рака печени.
Чтобы помочь печени быстрее восстановиться, диетолог Ирина Торопыгина рекомендует включить в рацион тыкву и тыквенные семечки. Вещества тыквы активизируют важные детоксикационные ферменты, что помогает органу быстрее освободиться от ненужных и опасных компонентов. и Тыквенные семечки, в свою очередь, не дают скапливаться и застаиваться лишней желчи.
Второй продукт для оздоровления печени – курага. За счет содержания калия, магния и клетчатки курага стимулирует работу кровеносной системы и ускоряет кровообращение, что, в свою очередь, усиливает детокс печени, так как усиливает выведение потенциальных токсинов.
Также Ирина Торопыгина рекомендует баловать печень овощными салатами, заправленными оливковым маслом. Такое масло является великолепным источником жирных кислот омега-3, обладающих противовоспалительным эффектом, способствующим восстановлению печени. Рекомендациями диетолога поделилось издание «Вечерняя Москва».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление продуктов с омега-3 защищает человека от опасной болезни печени.
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