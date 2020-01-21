Исследование: замена сладких закусок на чернослив оказала благотворное влияние на здоровье
Ученые из Государственного университета Сан-Диего изучали, могут ли перекусы черносливом снижать, или даже предотвращать, факторы риска хронических заболеваний, которые встречаются у любителей рафинированных углеводных закусок. Их выводы были опубликованы в журнале Nutrition Research.
Исследования показали, что включение в рацион человека пищи, богатой фруктозой, в частности фруктами, может снизить риск хронических заболеваний. Команда ученых установила, что сушеные сливы могут увеличить потребление питательных веществ и общую антиоксидантную способность клеток, а также улучшить липидный профиль. Кроме того, чернослив может потенциально уменьшить ожирение и хроническое воспаление в организме.
ИсследованиеВ течение восьминедельного испытания команда кормила взрослых с избыточным весом порциями кексов с низким содержанием жира, другую группу - черносливом. Калорийность таких перекусов в обеих группах не превышала 100 ккал.
Ученые измерили массу тела и его состав, окружность талии, кровяное давление, глюкозу в плазме, инсулин, с-пептид, общую антиоксидантную способность, липиды, адипокины и воспаление в начале исследования. Они продолжали свои измерения на протяжении всего исследования.
Они также оценивали уровни глюкозы и инсулина в постпрандиальном периоде после употребления тестируемой пищи в начале исследования и через 8 недель.
Для изучения различий между группами исследователи использовали повторные измерения, а также, при необходимости, независимые и парные выборочные t-тесты.
Результаты показали общее повышение уровня пищевых волокон и калия для тех, кто употреблял сушеные сливы. Кроме того, участники, которые ели сушеные сливы, имели более низкую постпрандиальную гликемию.
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