Сердечный приступ: ежедневная горсть миндаль помогает защититься от смертельного состояния

«Наше исследование подтверждает, что миндаль является суперпищей. Ранее уже обнаруживалось, что его употребление помогает сохранять сердце здоровым, но наша работа доказывает: миндаль никогда не поздно вводить их в свой рацион. Добавление даже горстки этих орехов в каждодневный рацион может улучшать состояние сосудистой системы в течение короткого периода времени», - сказала ведущий исследователь проекта профессор Хелен Гриффитс.

Согласно отчету об исследовании, опубликованному в журнале Free Radical Research, «миндаль значительно увеличивает количество антиоксидантов в крови, снижает кровяное давление и улучшает кровоток». По словам специалистов, антиоксиданты миндаля играют важную роль в защите от сердечных заболеваний, воздействуя на свободные радикалы. Свободные радикалы представляют собой молекулы, вызывающие повреждение кровеносных сосудов, что может нарушать приток крови к сердцу и провоцировать развитие ишемической болезни органа. Смертельно опасным проявлением ишемической болезни сердца может быть инфаркт миокардаАвторы работы (ученые из Университете Астон в Бирмингеме) проверяли влияние рациона, обогащенного миндалем, на мужчин молодого и среднего возраста, как здоровых, так и с наличием факторов повышенного риска сердечно-сосудистыз заболеваний, включая высокое кровяное давление или избыточный вес. Мужчин разделили на две группы: в одной добровольцы питались как обычно, а в другой ежедневно съедали по 50 граммов миндаля в течение одного месяца.В результате участники группы, в которой ели миндаль, имели более высокий уровень антиоксидантов (альфа-токоферола) в своем кровотоке и более низкое кровяное давление.В свою очередь другое исследование, опубликованное в Журнале Американской ассоциации кардиологов, показало, что употребление миндаля снижает уровень жира в брюшной полости и холестерина ЛПНП, - ведущих маркеров сердечных заболеваний, об этом сообщило издание Expres.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые предлагают использовать для контроля кровяного давления черный перец