Польза для здоровья стеблей сельдерея
Хрустящий и сочный сельдерей с низким содержанием калорий и высоким содержанием питательных веществ является уникальным продуктом для здоровья.
Витамины и минералыХотя сельдерей в основном состоит из воды, он также содержит несколько жизненно важных витаминов и минералов.
Витамин А поддерживает иммунитет, здоровье кожи и глаз. Витамин К помогает крови сворачиваться и защищает плотность костей. Его дефицит связан с повышенным риском переломов.
Фолиевая кислота в сельдерее помогает поддерживать умственную работоспособность и важна для женщин в репродуктивном возрасте. Ее недостаток в организме был связан с более высоким риском проблем с памятью, а также с депрессией.
Калий поддерживает работу сердца, сокращает мышцы и помогает поддерживать мышечную массу.
Овощ также обеспечивает меньшее количество витамина С, витаминов группы В, кальция, магния и марганца.
Сельдерей богат антиоксидантами и другими биологически активными веществамиСельдерей содержит более десяти видов антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Считается, что эти соединения защищают от повреждения клеток, которое может привести к преждевременному старению и болезням.
Также было показано, что природные вещества в сельдерее помогают оптимизировать кровообращение и снизить кровяное давление.
"Кверцетин, флавоноид, найденный в сельдерее, борется как с острым, так и с хроническим воспалением и связан с защитой от нейродегенеративных заболеваний. Кверцетин также связан с апоптозом, то есть функцией, которую организм использует для уничтожения изношенных или дисфункциональных клеток, что может помочь снизить риск развития рака", - пишет издание Health.
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