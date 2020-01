Как правильно готовить коктейли, чтобы не подцепить сальмонеллу

Любители яичных коктейлей должны подождать не менее 9 минут перед тем, как употреблять напиток, куда был добавлен яичный белок. Именно столько времени требуется алкоголю и лимонному соку для того, чтобы уничтожить бактерии, которые могут спровоцировать развитие сальмонеллеза. Подобного рода коктейли чрезвычайно популярны в барах и ночных клубах, но яйца могут быть переносчиками бактерии сальмонеллы, способной спровоцировать пищевое отравление. И вот теперь ученые выяснили, как свести этот риск до минимума.Через 9 минут после изготовления подобного коктейля кислотный лимонный сок и алкоголь полностью уничтожают возможные бактерии, так что напиток становится абсолютно безопасным. Впрочем, ученые из Federal University of Rio Grande do Sul в Бразилии проверили только одну разновидность коктейлей, но они утверждают, что те же самое правила могут относиться и к другим коктейлям, в которые входят алкоголь, лимоны и яйца.В ходе эксперимента ученые измерили уровень бактерии сальмонеллы в коктейлях, которые готовятся разными способами. Эксперименты показали, что эти бактерии выдерживают воздействие алкоголя крепостью 18 градусов, либо просто кислотной воды, которая заменяла лимонный сок. Но если алкоголь и лимонная вода воздействовали совместно, то в течение 6 минут уровень бактерий, вызывающих сальмонеллу, значительно сокращался, а через 9 минут они полностью исчезали в напитке. Эту информацию публикует журнал LWT - Food Science and Technology . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ