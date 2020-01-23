Как уменьшить боль в мышцах: лучшие советы от спортивного врача

"Боль возникает из-за того, что рвутся крошечные волокна в результате усилий», - говорит профессор доктор. Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета в Кельне. - "Затем тело вынуждено восстанавливать разрывы мышечных волокон - и это вызывает мышечные боли. Для правильного запуска этого процесса требуется около суток. Вот почему воспаление мышц появляются не сразу, а всегда с небольшой задержкой".

Мази и кремы помогают?

"К сожалению, это не помогает. Мази не проникают достаточно глубоко в кожу, чтобы иметь ощутимый эффект".

Лучшие методы

"Часто помогают легкие движения и упражнения, например, прогулка или поездка на велосипеде, а купание в теплой ванне или горячий душ используются спортсменами давно, как одно из самых эффективных средств".