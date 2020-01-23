Как уменьшить боль в мышцах: лучшие советы от спортивного врача
Вчера вы все еще чувствовали себя героем в спорте - а сегодня едва ли можете ходить? Мышечная боль после серьезных нагрузок естественна, ее не стоит пугаться. Тем не менее, она неприятная и хочется, чтобы боль прошла как можно быстрее. Врач и эксперт в области фитнеса рассказывает, что действительно помогает.
"Боль возникает из-за того, что рвутся крошечные волокна в результате усилий», - говорит профессор доктор. Инго Фробозе из Немецкого спортивного университета в Кельне. - "Затем тело вынуждено восстанавливать разрывы мышечных волокон - и это вызывает мышечные боли. Для правильного запуска этого процесса требуется около суток. Вот почему воспаление мышц появляются не сразу, а всегда с небольшой задержкой".Вы не можете много сделать против воспаленных мышц. Ни в коем случае не пытайтесь тренировать мышцы, которые уже болезненны, с полной интенсивностью, важно избегать чрезмерного напряжения.
Мази и кремы помогают?В аптеке действительно продаются мази и лосьоны, которые должны действовать против мышечных болей, однако эксперты относятся к ним скептически.
"К сожалению, это не помогает. Мази не проникают достаточно глубоко в кожу, чтобы иметь ощутимый эффект".
Лучшие методыЕсли боль в мышцах настолько сильна, что вы едва двигаетесь, вы можете принять обезболивающие препараты в течение 1-2 дней. Однако их не следует использовать для продолжения тренировок, а только для поддержания функциональности в повседневной жизни.
"Часто помогают легкие движения и упражнения, например, прогулка или поездка на велосипеде, а купание в теплой ванне или горячий душ используются спортсменами давно, как одно из самых эффективных средств".
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