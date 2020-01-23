Яд или удовольствие: насколько вредны мясо и колбасы?

«Если вы едите много красного мяса и колбас, у вас более высокий риск развития рака толстой кишки», - говорит Рестемейер. - «С другой стороны, согласно текущему состоянию знаний, нет 100% доказанного отношения к раку».

Цвет не все

«Мы больше не должны проводить общее различие между красным и белым мясом с точки зрения здоровья. Кажется, более важно, из какой части тела животного происходит мясо и как оно готовится», - говорит он.

Неутихающие споры о меся и колбасе

«Тем не менее, взрослые не должны употреблять более 300-600 граммов мяса и колбас в неделю», - говорит Рестемейер.

«Эта информация может служить только ориентиром. Значимых исследований не хватает. Решающим фактором является то, как наше тело реагирует на пищу. То, что хорошо для одних, не обязательно должно быть хорошо для других».